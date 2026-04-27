Buscan a un hombre y una joven desaparecidos en Paraná

Solicitan colaboración para dar con Alexis Leonardo García y con Romina Magalí Ramírez, de 22 años. Los cuales fueron vistos por última vez el sábado en Paraná.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Alexis Leonardo García, de 31 años, quien se ausentó de su domicilio el sábado 25 de abril alrededor de las 17 horas, siendo ese el último momento en que se tuvo comunicación con él.
Según se informó, el hombre mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Como rasgos distintivos, posee tatuajes en el cuello con la palabra “FE”, además de una paloma y una cruz. En sus brazos tiene inscriptos los nombres “Leandro” y “Agustín”.
Al momento de retirarse de su vivienda, García vestía una campera negra, pantalón marrón claro y zapatillas negras, de acuerdo a los datos aportados por fuentes oficiales.
Quienes puedan brindar información sobre su paradero pueden comunicarse de manera inmediata al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372) o a la Comisaría Decimocuarta al teléfono 343 430 1550.
Joven desaparecida
Asimismo, desde la Unidad Fiscal se emitió un pedido de localización de Romina Magalí Ramírez, de 22 años, quien el pasado 21 de abril se retiró de su hogar en Paraná.
La joven es delgada, mide 1,50 metros, tiene pelo castaño claro y ojos pardos. Posee una cicatriz de una herida punzante en el pulmón izquierdo. Al momento de su desaparición vestía un pantalón engomado, top negro y zapatillas negras.
Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o llamando a la Comisaría Novena de Paraná (0343) 4206209.