Camionero entrerriano volcó en el tramo correntino de Ruta 12 y apuntó al mal estado de la traza

Vuelco fatal en la Ruta 12 y reclamo por el estado vial

Un camión jaula volcó en la Ruta Nacional 12 y murieron todos los animales que transportaba, en un siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 899, cerca de la localidad de San Roque. El conductor, identificado como Marcos Salarayan, resultó herido y fue trasladado a un hospital.

El hecho se registró el domingo 12 de abril, cuando el vehículo circulaba por la ruta y, según relató el propio chofer oriundo de Larroque y radicado en Gualeguaychú, un desperfecto ocasionado por el estado del asfalto derivó en el vuelco.

Cómo ocurrió el accidente

El conductor explicó que el siniestro se produjo al intentar esquivar a otro vehículo. “El accidente se produjo porque justo venía un vehículo de frente y no lo pude esquivar, agarré el pozo y reventó la cubierta”, relató a Diario La Gacela.

Volcó un camión con vacunos en la Ruta 12 y el chofer apuntó contra el estado del camino (foto Diario La Gacela)

En ese contexto, indicó que evitó frenar para no perder el control total del camión. “Decí que no lo frené, sino hago tijera y muero atrapado debajo de la jaula”, expresó. Como consecuencia del vuelco, todos los animales bovinos que transportaba murieron.

Antecedentes en el mismo lugar

El chofer también señaló que el lugar del accidente ya había registrado otros siniestros similares. “Me dijeron en el hospital que hace 25 días con el mismo pozo volcó otro camión que iba para Corrientes capital”, afirmó.

Siniestro vial con animales muertos en Corrientes (foto Diario La Gacela)

Reclamo por el estado de la ruta

Tras el accidente, el conductor cuestionó las condiciones de la Ruta Nacional 12. “Cobran peaje y las rutas están en mal estado. Agarré un pozo y casi me maté”, sostuvo.

Además, agregó: “Hace 17 años que ando en las rutas y es una lástima lo que pasa día a día”, en referencia a la situación de la infraestructura vial.

El hecho reavivó reclamos vinculados al mantenimiento de rutas nacionales y a las condiciones de seguridad para el tránsito pesado.