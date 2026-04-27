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Quini 6: un entrerriano ganó más de 20 millones de pesos en el Siempre Sale

En el sorteo del Quini 6 que se realizó este domingo, un apostador de Concepción del Uruguay ganó más de 20 millones de pesos. Mientras que santafesino acertó La Segunda y ganó más de 900 millones.

27 de Abril de 2026
Un entrerriano ganó más de 20 millones de pesos
Un entrerriano ganó más de 20 millones de pesos

En el sorteo del Quini 6 que se realizó este domingo, un apostador de Concepción del Uruguay ganó más de 20 millones de pesos. Mientras que santafesino acertó La Segunda y ganó más de 900 millones.

El sorteo de este domingo 26 de abril del Quini 6 terminó con un nuevo millonario. Se trata de un afortunado que acertó los seis números en la modalidad de La Segunda.

 

El jugador, de la localidad de Cañada de Gómez, en Santa Fe, acertó los números 04 - 01 - 28 - 15 - 20 – 06 y se hizo acreedor de $ 965.697.295. La boleta se jugó en la agencia N° 009080-021, ubicada en Lavalle 1219.

 

Además, de los 18 de ganadores de la modalidad del Siempre Sale, hay un entrerriano que se hizo acreedor de más de $ 20 millones. Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta se jugó en la Agencia Nº 772 de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Todos los resultados del sorteo del domingo

Tradicional del Quini 6

20 - 17 - 42 - 30 - 16 - 28

El pozo quedó vacante con más de $ 842 millones.

 

La Segunda del Quini 6

04 - 01 - 28 - 15 - 20 - 06

Hubo 1 ganador, con seis aciertos, que se llevará más de $ 965 millones.

 

La Revancha del Quini 6

32 - 02 - 40 - 09 - 42 - 41

El pozo quedó vacante con más de $ 3.210 millones.

 

Siempre Sale del Quini 6

40 - 38 - 11 - 34 - 14 - 20

Hubo 18 ganadores, con cinco aciertos, que se llevará más de $ 20 millones cada uno.

Temas:

Quini 6 Entre Ríos Siempre Sale Concepción del Uruguay
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