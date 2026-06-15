Cargaban el celular en el auto, explotó y chocaron contra una alcantarilla

Una pareja circulaba por una ruta en Córdoba cuando el teléfono que cargaban dentro del vehículo estalló. La acompañante sufrió graves quemaduras y quedó internada.
Una mujer sufrió graves quemaduras luego de que explotara un teléfono celular que era cargado dentro de un automóvil en movimiento, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara contra una alcantarilla. El accidente ocurrió el domingo por la noche sobre la ruta E-53, en la provincia de Córdoba.
Según informaron fuentes policiales, la pareja viajaba a bordo de un Renault Sandero cuando, a la altura del kilómetro 7, en las afueras de la capital cordobesa, se produjo la explosión del dispositivo móvil que se encontraba conectado para su carga dentro del habitáculo.
La situación generó que el conductor, de 43 años, perdiera el control del rodado, que terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en el ingreso a un establecimiento rural.
Una mujer sufrió graves quemaduras
Como consecuencia del incidente, la acompañante, una mujer de 45 años, resultó con quemaduras de gravedad en gran parte de su cuerpo.
Tras el siniestro fue trasladada al Instituto del Quemado, donde permanece internada en estado reservado.
En tanto, el conductor fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.
Por qué pueden explotar las baterías de los celulares
Especialistas explicaron que las baterías de litio funcionan mediante procesos electroquímicos que permiten almacenar y liberar energía.
El investigador del Conicet Arnaldo Visintin indicó que, cuando la diferencia de potencial supera determinados límites, pueden producirse reacciones internas capaces de generar el hinchamiento de la batería e incluso una explosión.
El especialista señaló que los dispositivos cuentan con un sistema de gestión denominado BMS (Battery Management System), encargado de controlar el voltaje y cortar la corriente ante valores peligrosos. Sin embargo, una falla en ese mecanismo puede derivar en situaciones de riesgo.
Recomendaciones para evitar incidentes
Los expertos aconsejan utilizar cargadores homologados y evitar exponer los dispositivos a altas temperaturas.
Además, recomiendan no dejar los teléfonos cargando durante períodos prolongados sin supervisión y prestar atención a señales como sobrecalentamiento, deformaciones o hinchazón de la batería.