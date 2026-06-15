Quebró histórica fábrica de agendas argentina: 38 trabajadores fueron despedidos

Después de casi 80 años de trayectoria, la emblemática fabricante de agendas Citanova llegó a su fin. La empresa Russ SRL, fundada en 1946 y reconocida por la producción de agendas, cuadernos y artículos de organización personal, atraviesa la etapa final de su proceso de quiebra luego de que la Justicia avanzara con la liquidación de sus activos.

El cierre marca el final de una de las compañías más tradicionales del sector gráfico y de librería en Argentina. Durante décadas, la marca logró posicionarse como una referencia en el mercado de agendas y productos de papelería, aunque en los últimos años enfrentó una creciente pérdida de competitividad.

La crisis que derivó en el cierre definitivo fue consecuencia de diversos factores, entre ellos la caída del consumo, el aumento de los costos de producción, la competencia de productos importados y los cambios tecnológicos que redujeron el uso de agendas tradicionales en papel.

La quiebra y el impacto en los trabajadores

La quiebra fue decretada por el Juzgado Comercial N°24, que avanzó con la venta de los bienes de la compañía para intentar cubrir parte de las obligaciones pendientes con empleados y acreedores, publicó ElDestape.

Sin embargo, los fondos obtenidos resultaron insuficientes para afrontar la totalidad de las deudas laborales. Según el informe final presentado ante la Justicia, tras descontar los gastos del proceso quedaron disponibles cerca de 27,9 millones de pesos para distribuir.

La situación afecta directamente a los 38 trabajadores que permanecían en actividad al momento del cierre. De acuerdo con la documentación judicial, los créditos reconocidos por salarios e indemnizaciones alcanzan los 106,1 millones de pesos.

Esto implica que los empleados recuperarían apenas alrededor del 30% de lo que les corresponde, una situación que profundiza el impacto social de la desaparición de la histórica empresa.

La marca seguirá en el mercado

Aunque Russ SRL desaparece como compañía, la marca Citanova continuará operando bajo una nueva administración. Los activos fueron adquiridos por Papiens SRL, propietaria de la marca Paperland, por aproximadamente 41,3 millones de pesos.

La operación incluyó la compra de la marca, maquinaria industrial, vehículos, mobiliario y un importante stock compuesto por unas 292.000 unidades entre agendas terminadas, productos semielaborados e insumos.

Desde la empresa compradora destacaron el potencial productivo de los activos incorporados. "La operación incluyó no solo la marca, sino también maquinaria industrial, muchas de ellas de última generación, productos terminados, productos intermedios e insumos, lo que nos permitirá recuperar rápidamente la capacidad productiva de la empresa", señalaron.

Además, remarcaron el valor histórico de la firma dentro del sector. "Citanova es una marca muy reconocida en el sector y forma parte de la historia de la industria", indicaron a Clarín.

Incertidumbre sobre los puestos de trabajo

La nueva propietaria adelantó que buscará reactivar la producción y generar nuevas oportunidades laborales, aunque por el momento no precisó cuántos puestos podrían recuperarse ni cuál será el volumen de actividad que tendrá la planta en esta nueva etapa.

Con la adquisición, Paperland apuesta a fortalecer su presencia en el mercado y consolidarse como uno de los principales jugadores del segmento de encuadernación premium en Argentina.

No obstante, la continuidad de la marca no alcanza a compensar el impacto que dejó el cierre de Russ SRL entre sus trabajadores, quienes además deberán afrontar la imposibilidad de cobrar la totalidad de las indemnizaciones reconocidas por la Justicia.