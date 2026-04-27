Un niño quedó con el brazo atrapado en una máquina de juguetes dentro de un comercio

Un niño de tres años debió ser asistido por Bomberos Zapadores luego de quedar con su brazo derecho atrapado en una máquina expendedora de juguetes instalada en un hipermercado de Paraná. El hecho ocurrió el domingo por la noche y demandó una intervención cuidadosa para evitar lesiones.

El episodio se registró en un local comercial ubicado en la zona de Blas Parera y Almirante Brown. Hasta allí acudió una dotación de Bomberos tras recibir el aviso de que un menor no podía retirar el brazo de una de las máquinas recreativas ubicadas dentro del predio.

Según indicaron desde la fuerza, el niño se encontraba acompañado por su padre al momento del incidente.

Cómo fue el rescate

En diálogo con medios locales, el subcomisario Nicolás Arrua explicó que el personal debió desarmar parte de la estructura para poder liberar al menor sin provocarle daños.

“Se procedió a extraer el brazo desarmando la máquina cuidadosamente”, señaló el funcionario. También detalló que, al llegar al lugar, el brazo ya había comenzado a inflamarse por el tiempo que llevaba atrapado.

El oficial precisó que el niño permaneció entre 15 y 20 minutos en esa situación, entre el momento del aviso, la llegada de la dotación y la maniobra de rescate.

Los Bomberos Zapadores debieron intervenir.

La contención al menor

Arrua explicó que uno de los primeros pasos fue tranquilizar al pequeño para evitar movimientos bruscos que pudieran agravar la situación. “Lo primero que hay que hacer es tratar de tranquilizarlo, decirle que va a estar todo bien”, sostuvo.

Además, indicó que el brazo había quedado trabado en una posición incómoda a la altura de la muñeca, lo que impedía retirarlo sin desmontar parte del mecanismo.

Una vez liberado, se constató que el niño no presentaba lesiones físicas y pudo retirarse junto a su padre sin necesidad de asistencia médica adicional.

Recomendaciones tras el hecho

Desde Bomberos señalaron que no se trata de una intervención habitual. El propio subcomisario remarcó que era la primera vez que acudía a un caso de esas características.

También recomendó evitar introducir las manos por el sector de salida de juguetes, una acción frecuente entre menores que intentan alcanzar premios dentro de las máquinas.