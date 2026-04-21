Hubo un principio de incendio en un edificio céntrico de Paraná: todos los vecinos se autoevacuaron

REDACCIÓN ELONCE
Un principio de incendio en un edificio del centro de Paraná generó preocupación este mediodía, aunque no se registraron heridos.
Un principio de incendio en un departamento del centro de Paraná generó alarma este mediodía en un edificio ubicado en calle San Martín al 100, entre Nogoyá y Victoria, de la capital entrerriana. Vecinos del inmueble alertaron por la presencia de humo negro y olor a quemado, lo que derivó en una autoevacuación preventiva.
En diálogo con Elonce, Pablo Aquino, integrante de Bomberos Voluntarios, brindó detalles de lo ocurrido: "Aproximadamente a las 13:30 recibimos llamados de gente que vive ahí en el edificio, que se estaban autoevacuando porque veían mucho humo negro y sentían olor a quemado y no sabían bien en qué lugar del edificio".
Al arribar al lugar, el personal constató que el inmueble ya había sido evacuado por sus propios habitantes. "Pudimos constatar que una luz de emergencia del pasillo en el séptimo piso se había prendido fuego”.
Un foco menor que generó gran cantidad de humo
El edificio afectado cuenta con diez pisos y terraza, y el foco ígneo se originó en el séptimo nivel. Aquino precisó: "Lo que se prendió fue solamente la luz, ni siquiera la instalación eléctrica”.
El material del artefacto fue clave en la magnitud visual del incidente. "Al ser plástico generó mucho humo negro y al ser un edificio que no tiene casi ventilación en los pasillos, se llenó todo de humo".
A pesar del impacto inicial, la situación fue controlada y sin consecuencias mayores. "Era un horario en que había gente trabajando, entonces no había mucha gente en el edificio".
Intervención y rápida normalización
Tras verificar el origen del humo, se desplegó un operativo preventivo con personal especializado. "Llegó un electricista matriculado, personal de mantenimiento y de emergencias por prevención".
Luego de asegurar que no existían riesgos adicionales, se permitió el reingreso de los residentes. "Se le dio la autorización de que vuelvan a ingresar”.
En cuanto a posibles víctimas, Aquino afirmó: "No hubo ninguna persona afectada, ni lesionada ni trasladada. Fue un susto nada más”.