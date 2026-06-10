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Rita Riso fue distinguida como personalidad destacada en Paraná: "Siempre fue mi pasión volcar todo lo que aprendía"

Rita Riso fue reconocida como personalidad destacada por su trayectoria en la enseñanza de la danza y su contribución al desarrollo cultural. La profesora celebró la distinción y destacó la importancia de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones.

10 de Junio de 2026
Rita Riso fue distinguida.
Rita Riso fue distinguida. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Rita Riso fue reconocida como personalidad destacada por su trayectoria en la enseñanza de la danza y su contribución al desarrollo cultural. La profesora celebró la distinción y destacó la importancia de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones.

Rita Riso recibió la distinción de personalidad destacada en Paraná, en reconocimiento a más de cinco décadas dedicadas a la formación artística y al desarrollo cultural. El homenaje fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante, a partir de una iniciativa impulsada por el concejal Pablo Donadío.

 

 

La profesora expresó su emoción por el reconocimiento recibido y valoró especialmente el respaldo de todos los ediles. “Esta ha sido una propuesta del concejal Pablo Donadío y fue aprobada por la totalidad del cuerpo de concejales de la ciudad de Paraná. Eso ampliamente me pone feliz”.

 

Con una extensa trayectoria vinculada a la enseñanza de distintas disciplinas de la danza, Riso recordó el camino recorrido y el compromiso que mantuvo siempre con la formación de nuevos talentos.

 

Rita Riso fue distinguida. Foto: Elonce.
Rita Riso fue distinguida. Foto: Elonce.

 

Más de cinco décadas dedicadas a la danza

 

Son más de 55 años enseñando la danza. Siempre fue mi pasión volcar todo lo que aprendía. Tenía posibilidades de quedarme en otro lado, pero siempre quise venir a mi ciudad a volcar todos los conocimientos que aprendía en Buenos Aires con grandes maestros, que es una bendición”, señaló.

 

La docente repasó además su formación artística y los estudios que realizó tanto en Paraná como en Buenos Aires, donde perfeccionó distintas técnicas junto a reconocidos maestros de la disciplina.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Estudié primero en una maestra particular que era una academia. Después pasé con Marta Foletto y terminé en la Escuela de Música, donde hice la carrera de danza tradicional argentina, danzas modernas. En Buenos Aires, con Noemí Coelho hice el modern jazz, zapateo americano”.

 

El legado para las nuevas generaciones

 

Durante sus declaraciones, Riso resaltó la importancia de compartir los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera y fomentar el crecimiento artístico de los jóvenes de la ciudad.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Todo el mundo de la danza lo tenía que volcar en mi ciudad, siempre quise ir por más y eso le digo a mis alumnos. Hay mucho talento en Paraná y hay que mostrar todas esas cosas. Entonces la posibilidad de brindarle a mis alumnas esas enseñanzas que he recibido”, agregó.

 

En el marco de sus proyectos actuales, la docente también invitó a adolescentes de entre 13 y 18 años a participar de un casting abierto para una obra musical que se presentará en noviembre en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La convocatoria se realizará el próximo 20 de junio en el instituto ubicado sobre Alameda de la Federación 429.

 

Rita Riso fue nombrada personalidad destacada de Paraná

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