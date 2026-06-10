Rosario Romero destacó el rol del periodismo y repasó obras y proyectos tras su viaje a China

REDACCIÓN ELONCE
Una merienda en Sala Mayo reunió a trabajadores de prensa en Paraná por el Día del Periodista. La intendenta Rosario Romero destacó el rol de la prensa y también repasó proyectos de gestión, obras y propuestas de sustentabilidad tras su reciente viaje a China.
En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, se realizó este martes una merienda en Sala Mayo. El encuentro fue encabezado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quien recibió a trabajadores de prensa de distintos medios locales y destacó el valor del ejercicio periodístico en la vida democrática.
En diálogo con Elonce, Romero agradeció la invitación y valoró el rol de los comunicadores en la construcción de ciudadanía, al tiempo que subrayó la diversidad de plataformas en las que hoy se desarrolla la actividad.
La intendenta sostuvo además que el periodismo contribuye a la interpretación de la realidad y al debate público. “Todos tienen la virtud de interpretar, contar historias y ayudar a que la gente razone o haga sus aportes”, señaló, destacando la importancia de la pluralidad de miradas en democracia.
El periodismo y la democracia
Romero vinculó el trabajo periodístico con el fortalecimiento institucional. “Creo en esa libertad que se ha conquistado a partir de la consolidación de la democracia en la Argentina desde el 83 en adelante”, afirmó, y destacó que los debates públicos, aun con diferencias, resultan enriquecedores.
En esa línea, definió la labor de la prensa como “absolutamente necesaria en la sociedad que estamos transitando”, resaltando su rol en la información, el análisis y la construcción de opinión pública.
Durante el encuentro, también participaron periodistas que reflexionaron sobre la situación actual del sector. La comunicadora Susana Hefel expresó: “Tenemos que seguir luchando por nuestros espacios bien adquiridos, democráticamente ganados. Hay muchas pérdidas laborales y aún hay mucho para luchar, así que a seguir luchando”.
Javier Werner, periodista de Elonce, afirmó: “Es un momento difícil para el periodismo, una actividad que hacemos con orgullo y pasión, muchas veces no remunerada de manera acorde. Ser el nexo entre el ciudadano común y quienes toman decisiones es lo que termina llenando esta profesión”.
Gestión municipal y obras en Paraná
Además del reconocimiento al periodismo, la intendenta repasó el estado de la gestión municipal y adelantó líneas de trabajo en infraestructura y planificación urbana. “Estamos con proyectos, con acciones, con muchas obras por terminar”, indicó, y mencionó especialmente los avances en la intervención del arroyo Las Viejas.
Romero destacó también la continuidad de políticas orientadas a la sustentabilidad urbana. En ese sentido, remarcó la necesidad de incorporar tecnologías de tratamiento de efluentes industriales y cloacales, a partir de experiencias observadas en su reciente viaje a China que, según explicó, pueden ser aplicables en la costa del Paraná.
Asimismo, anticipó mejoras en espacios públicos de la ciudad. “Vamos a seguir mejorando nuestros espacios verdes”, señaló, y adelantó que en las próximas semanas se presentarán plazas y obras ya finalizadas en distintos barrios de la capital entrerriana.
En materia de infraestructura, la intendenta destacó la puesta en funcionamiento de la planta municipal de asfalto en frío, que actualmente permite ejecutar tareas de bacheo en distintos puntos de la ciudad. También mencionó la reubicación de la ciclovía en la costanera, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal.
Cultura, planificación y cierre del encuentro
Romero también hizo referencia a iniciativas culturales en marcha, como el homenaje al poeta Juan L. Ortiz y el desarrollo del Distrito del Conocimiento, un proyecto urbano que conectará el entorno del Juan L con la plaza Borges a través de un nuevo paseo público.
Por último, la intendenta reafirmó su compromiso con una ciudad en transformación permanente, combinando infraestructura, ambiente y cultura como ejes de gestión. El evento concluyó con un reconocimiento mutuo entre autoridades y trabajadores de prensa en el marco del Día del Periodista.