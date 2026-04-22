Pericias señalan que el incendio en el hospital Masvernat habría sido intencional

La investigación por el incendio ocurrido días atrás en el hospital Masvernat de Concordia sumó en las últimas horas nuevos elementos. Según fuentes judiciales citadas por Diario Río Uruguay, las pericias realizadas por Bomberos Zapadores orientan la causa hacia un posible origen intencional del foco ígneo.

El siniestro se había registrado durante la madrugada y afectó un sector interno del establecimiento sanitario, uno de los principales centros asistenciales de la región.

A partir de los primeros informes técnicos, la pesquisa cambió de dirección respecto de las hipótesis iniciales.

Qué indicaron las pericias

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el fuego se habría iniciado en un área de archivo ubicada en la planta baja del hospital Masvernat, donde había importante cantidad de documentación en papel y otros materiales combustibles.

Ese contexto habría favorecido la rápida propagación de las llamas dentro del espacio afectado, aunque sin extenderse a otros sectores críticos del edificio.

Los especialistas señalaron además la existencia de una abertura en una pared de placa de yeso, por donde podría haber ingresado un elemento encendido que dio inicio al incendio.

Incendio en el hospital.

La principal hipótesis

Siempre según las actuaciones incorporadas al expediente, una de las hipótesis centrales sostiene que un cigarrillo encendido, u otro objeto similar, habría sido arrojado desde el exterior o desde un sector lindero.

Ese elemento habría tomado contacto con el material almacenado y generado el foco inicial detectado posteriormente por el personal interviniente.

Tras la inspección ocular, análisis de residuos y evaluación del comportamiento del fuego, los peritos habrían descartado en principio una falla eléctrica u otra causa accidental.

Cómo sigue la causa

Con estos resultados, la investigación sobre el incendio en el hospital Masvernat quedó ahora orientada a establecer quién o quiénes pudieron haber provocado el hecho.

La Justicia también buscará determinar si existieron negligencias, circunstancias previas o movimientos que permitan reconstruir con precisión lo sucedido.

Hasta el momento no se informaron personas demoradas ni imputadas en el expediente.