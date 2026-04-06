Acusado de provocar un incendio planteó otra versión de los hechos y apuntó a terceros

El acusado por un incendio en Concordia continúa detenido con prisión preventiva, mientras su defensa plantea una nueva hipótesis que apunta a la posible participación de terceros en el hecho ocurrido el 3 de noviembre de 2025.

El abogado defensor, Matías Bigi, explicó que su cliente, Rubén Darío Alsogaray, de 47 años, fue hallado en estado crítico tras el siniestro ocurrido en un complejo de viviendas ubicado sobre avenida San Lorenzo, casi en su intersección con Maipú.

Según relató el letrado, bomberos y policías acudieron al lugar tras el alerta por el incendio. “Lo encontraron en el patio trasero, tratando de no ser alcanzado por el humo, pero ya había inhalado hollín”, indicó a Diario Río Uruguay.

El hombre fue trasladado inconsciente al hospital Masvernat, donde permaneció internado en estado delicado.

Recuperación y nuevo relato

Bigi destacó que, pese al pronóstico inicial, Alsogaray logró recuperarse y luego brindó su versión de los hechos. De acuerdo a ese relato, el día del incendio había concurrido a una mediación por una supuesta compensación económica con su expareja, que finalmente no se concretó.

Posteriormente, se dirigió a su taller, donde ocurrió el siniestro.

Incendio en Concordia (foto archivo Concordia Policiales)

Otra hipótesis en la causa

La defensa sostiene que podrían haber intervenido terceras personas. Entre los elementos que mencionó, señaló la desaparición del celular, la billetera y las llaves del acusado.

Además, indicó que el teléfono fue entregado días después por la supuesta víctima, sin precisiones sobre cómo fue obtenido.

También afirmó que el imputado sufrió un golpe en la nuca que le hizo perder el conocimiento antes del incendio.

El abogado agregó que existen registros que muestran una presunta manipulación de cámaras de seguridad. Según detalló, el sistema de grabación presentaba cables cortados y el acusado no podía acceder a las imágenes. Estos elementos forman parte de la línea de investigación que busca incorporar la defensa.

Prisión preventiva y planteos

Actualmente, Alsogaray permanece alojado en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay, con prisión preventiva vigente.

Bigi indicó que solicitaron su revisión en distintas audiencias, al considerar que no existen riesgos procesales.

No obstante, el tribunal resolvió mantener la medida.

Pericias pendientes

La defensa también aguarda la realización de una pericia psicológica clave en la causa. El estudio fue postergado por el paro judicial, lo que podría demorar el avance del proceso.

“El derecho penal establece que la prisión preventiva es una excepción, no la regla”, sostuvo el abogado, al cuestionar la prolongación de la medida.