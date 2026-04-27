Atacaron un colectivo que viajaba a Paraná en Santa Fe: dos mujeres sufrieron lesiones

Un colectivo de larga distancia que se dirigía hacia Paraná fue atacado a pedradas el sábado por la noche en la ciudad de Santa Fe, en un nuevo hecho de violencia registrado sobre el corredor de Circunvalación Oeste. Como consecuencia de la agresión, dos pasajeras resultaron heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.40, cuando una unidad de la empresa Flecha Bus detuvo su marcha en la intersección de Circunvalación y calle Mendoza. El servicio cubría el trayecto entre Buenos Aires y distintas localidades entrerrianas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor informó a la Policía que el ataque se había producido instantes antes, mientras circulaba en sentido norte-sur.

Cómo ocurrió el ataque

Según relató el chofer ante los efectivos intervinientes, la unidad habría recibido varios impactos de piedras a unos 500 metros del lugar donde finalmente se detuvo para pedir asistencia.

Los proyectiles dañaron parte del vehículo y provocaron lesiones a dos mujeres mayores de edad que viajaban como pasajeras. Ambas tienen domicilio en Paraná, según informó El Litoral.

Tras el aviso, personal policial solicitó asistencia médica y dio intervención a la central de emergencias de la zona sur de la capital santafesina.

Estado de las pasajeras heridas

Minutos después, cerca de las 20.30, llegó una ambulancia del sistema 107, cuyos profesionales atendieron a las dos mujeres en el lugar del hecho.

Las lesiones, en principio, fueron calificadas como leves. Sin embargo, pese a la recomendación de ser evaluadas en un centro de salud, ambas decidieron no ser trasladadas y continuar viaje hacia Paraná para atenderse por sus propios medios.

Esa decisión permitió que la unidad retomara su recorrido poco después de las 20.40.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las actuaciones de rigor quedaron a cargo de la dependencia policial correspondiente, donde se avanzará con la recolección de testimonios y otras medidas.