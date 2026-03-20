Colectivo de Paraná se despistó en Santa Fe y varias personas sufrieron heridas leves

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió en Santa Fe y afectó a un micro que trasladaba personas desde Paraná. Hubo varios lesionados, aunque ninguno de gravedad. Investigan si se trató de una falla mecánica.
Un accidente en Circunvalación de Santa Fe con colectivo de Paraná dejó varios heridos este viernes por la mañana, luego de que un micro que transportaba personas desde la capital entrerriana despistara, cruzara de carril y terminara su recorrido cerca de un terraplén.
El hecho ocurrió a la altura de la estación de bombeo Nº 2, donde el colectivo circulaba en sentido sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad.
Según las primeras informaciones, el vehículo impactó contra el guardarraíl central, cruzó hacia el carril contrario y finalizó su trayecto en un zanjón lateral.
El micro pertenecía al Centro de Día “Aprendiendo a Ser Paraná” y trasladaba a un grupo de personas con discapacidad, lo que generó mayor preocupación en el lugar del siniestro.
Hipótesis sobre el origen del despiste
De acuerdo a los primeros peritajes, las cubiertas del colectivo no presentaban roturas, por lo que se analiza una posible falla mecánica como causa del accidente. El chofer indicó haber escuchado una especie de explosión instantes antes de perder el control.
La violencia del impacto provocó que la unidad atravesara el cantero central, superara un zanjón y quedara detenida en un sector cercano al terraplén oeste de la Circunvalación.
Testigos ocasionales relataron escenas de angustia y tensión en los minutos posteriores, mientras algunos pasajeros intentaban salir por sus propios medios y otros aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.
Operativo de emergencia y asistencia
Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo con la intervención de personal policial, bomberos y servicios de emergencias, que trabajaron en el rescate de los ocupantes y en la asistencia sanitaria.
En paralelo, se implementó una reducción de calzada en la mano que se dirige hacia el sur, debido a los trabajos de reparación del guardarraíl dañado por el impacto. Entre las personas asistidas se encontraban el chofer y varios pasajeros.
Heridos y traslados a centros de salud
Como consecuencia del accidente, al menos diez personas resultaron lesionadas, aunque en todos los casos con heridas de carácter leve. Cinco de ellas fueron trasladadas al Hospital Cullen, entre ellas el conductor, una representante del centro de día y tres menores.
Además, otras tres personas fueron derivadas al hospital Iturraspe para su atención, aunque se informó que no presentaban lesiones de gravedad.
“Hubo un desperfecto en el colectivo. Los chicos escucharon un ruido y se atravesó el colectivo. Estamos agradecidos de que no les pasó nada grave a ninguno”, relató el padre de uno de los menores al móvil de AIRE.
Investigación en curso
Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades competentes, que trabajan para determinar con precisión qué originó el despiste del colectivo.
Si bien la hipótesis principal apunta a una falla mecánica, no se descartan otras posibilidades, como una distracción al volante u otro factor externo que haya influido en la pérdida de control.
El accidente en Circunvalación de Santa Fe con colectivo generó conmoción y puso nuevamente en agenda la seguridad en el transporte de pasajeros, especialmente en viajes interurbanos con contingentes vulnerables.