Secuestraron un colectivo por embargo judicial y los pasajeros quedaron varados

Colectivo secuestrado. Un procedimiento reciente de la Policía Vial en el puesto de Paso Cerrito, sobre el límite entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos, derivó en el secuestro de una unidad de la empresa Crucero del Norte, debido a un embargo judicial que pesa sobre la firma, según publicó CorrientesHoy.

Un operativo por una causa judicial vigente

El ómnibus, que cubría el trayecto Misiones–Buenos Aires, fue interceptado tras detectarse una alerta roja en los sistemas federales MINSEG y SIFCOP. El pedido de secuestro se encontraba vigente desde mayo de 2022 y está vinculado a una causa por embargo judicial radicada en Posadas.

Pasajeros varados y situación del conductor

Como consecuencia del operativo, un total de 16 pasajeros quedaron varados en plena noche sobre la ruta, a la espera de una solución para continuar su viaje. El hecho ocurrió la semana pasada, aunque el procedimiento se conoció públicamente en las últimas horas de este lunes.

La unidad retenida corresponde a un coche Scania-Marcopolo.

Desde la Policía informaron que el conductor presentó toda la documentación personal en regla, aunque quedó supeditado a una causa que le es ajena, ya que el embargo judicial recae sobre la empresa de transporte y no sobre el chofer.