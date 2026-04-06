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Policiales En la madrugada del lunes

Fatal accidente en San Luis: tres jóvenes murieron y dos siguen internados

El episodio se produjo en el kilómetro 861, en un tramo que conecta las localidades de Naschel y Tilisarao, cuando el vehículo en el que se trasladaban cinco ocupantes perdió el control.

6 de Abril de 2026
Accidente San Luis.
Accidente San Luis.

El episodio se produjo en el kilómetro 861, en un tramo que conecta las localidades de Naschel y Tilisarao, cuando el vehículo en el que se trasladaban cinco ocupantes perdió el control.

Un grave siniestro vial ocurrido en la provincia de San Luis dejó como saldo tres personas fallecidas y dos heridas, en un hecho registrado durante la madrugada de este lunes sobre la Autopista N° 55.

 

El episodio se produjo en el kilómetro 861, en un tramo que conecta las localidades de Naschel y Tilisarao, cuando el vehículo en el que se trasladaban cinco ocupantes perdió el control.

 

 

Según informaron fuentes oficiales y consignó la Agencia Noticias Argentinas, el automóvil se despistó y posteriormente volcó, lo que derivó en un desenlace fatal para tres de los jóvenes que viajaban en el rodado.

 

Cómo ocurrió el accidente en San Luis

 

El hecho tuvo lugar alrededor de las 03:22, momento en el que se registró el siniestro en la ruta provincial. Las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo aún son materia de investigación.

 

Tras el alerta, efectivos de la Comisaría 24° de Naschel solicitaron la intervención de bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel, quienes trabajaron en el lugar junto a personal policial y sanitario.

 

Accidente San Luis.
Accidente San Luis.

 

Al arribar al sitio, los equipos de emergencia constataron que tres de los ocupantes habían fallecido, mientras que los otros dos presentaban heridas de distinta consideración.

 

Quiénes son las víctimas y el estado de los heridos

 

De acuerdo a la información difundida por medios locales de San Luis, las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Alfredo Ramírez (38), José Gabriel Salinas (21) y Francisco Valentín Gonzales (20).

 

En tanto, los dos sobrevivientes, ambos de 24 años, fueron trasladados al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde permanecen internados bajo atención médica.

 

Uno de ellos presenta fracturas en la escápula izquierda, antebrazo y muñeca, mientras que el otro sufrió fracturas costales. Ambos se encuentran en sala de cuidados moderados, con evolución bajo seguimiento y pronóstico reservado.

 

El operativo incluyó tareas de rescate, asistencia médica y preservación de la escena para determinar las circunstancias del hecho.

Temas:

San Luis Accidente siniestro fatal
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