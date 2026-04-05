Choque fatal en Santa Fe: conductor alcoholizado mató a dos mujeres

El choque fatal en Santa Fe ocurrió en Capitán Bermúdez, donde un automovilista con 1.8 de alcohol en sangre embistió una motocicleta y causó dos muertes.
El choque fatal en Santa Fe conmocionó a la ciudad de Capitán Bermúdez durante la madrugada de este domingo, cuando un automovilista que conducía con un alto nivel de alcohol en sangre impactó contra una motocicleta y provocó la muerte de dos mujeres jóvenes. El hecho ocurrió alrededor de las 02:50 en la intersección de Avenida Belgrano y calle Florida.
De acuerdo al reporte policial de la Comisaría 2da de la Unidad Regional XVII, las víctimas se trasladaban en la motocicleta al momento del impacto. Una de ellas falleció en el acto producto de la violencia del choque, mientras que la otra fue derivada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde murió horas más tarde debido a las graves lesiones sufridas.
El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad local, donde vecinos y autoridades expresaron su preocupación por la reiteración de siniestros viales vinculados al consumo de alcohol al volante.
Alcoholemia positiva y causa judicial
Tras el siniestro, personal policial y sanitario intervino en el lugar y realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del automóvil, un hombre oriundo de Rosario. El resultado fue contundente: 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica ampliamente el límite permitido para conducir.
A raíz de este resultado, la causa fue caratulada como “doble homicidio culposo en accidente de tránsito”, quedando el conductor a disposición de la Justicia. El fiscal en turno ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El caso vuelve a poner en debate la problemática del consumo de alcohol al volante y sus consecuencias, especialmente en horarios nocturnos y durante fines de semana.
Peritajes y reconstrucción del hecho
En el lugar del choque trabajaron peritos del Gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con un médico policial, quienes llevaron adelante las primeras tareas de rigor. Debido a la gravedad del hecho, también se convocó a equipos especializados en planimetría provenientes de Rosario, señaló Aire de Santa Fe.
Estos profesionales tendrán la tarea de reconstruir la mecánica del accidente, analizando la posición de los vehículos, las huellas en el asfalto y otros elementos clave que permitan esclarecer cómo se produjo el impacto.
Una vez concluidos los trabajos en la vía pública, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de las autopsias correspondientes.