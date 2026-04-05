Hallaron a una joven pareja sin vida en un auto tras fuerte temporal en Tucumán

Pareja hallada sin vida. En las últimas 12 horas, un frente frío acompañado de tormentas afectó gran parte de Tucumán, provocando inundaciones y desbordes de canales de desagote. Un niño de 12 años perdió la vida electrocutado mientras jugaba en agua acumulada en la calle Jujuy al 2800.

Además, la Policía confirmó este domingo el fallecimiento de Mariano Robles y Solana Albornoz, una pareja que había concurrido a una fiesta de casamiento en Tafí Viejo y no logró regresar a su domicilio. Las fuertes lluvias complicaron la circulación y arrastraron el vehículo donde se desplazaban. Tenían una hija de 9 meses, que no estaba con ellos.

Los jóvenes, de 28 y 32 años, se habían comunicado con sus familiares preocupados por la intensidad de la lluvia antes del trágico suceso.

De acuerdo al testimonio difundido por una familiar, Agostina Budeguer, la niñera que cuidaba a su hija -una bebé de nueve meses- envió un mensaje cerca de la medianoche al advertir que ninguno de los dos había regresado.

“Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó Budeguer. Horas después, la familia realizó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría de Lomas de Tafí del Valle.

Hallazgo del vehículo y actuaciones

El vehículo fue hallado en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9, en la zona de desagües de barrio Nueva Italia. Según informaron autoridades locales, la pareja fue arrastrada por las aguas de un canal mientras intentaba regresar a su hogar.

Efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero trabajan en el lugar, realizando pericias judiciales y resguardando la zona para determinar con precisión la dinámica del accidente.