Un joven murió tras caer con su auto en una laguna de los Esteros del Iberá: los tres acompañantes lograron salir

Tragedia en la Laguna Iberá: un auto con cuatro ocupantes cayó desde un terraplén y dejó como saldo la muerte de su conductor de 26 años. Los acompañantes lograron salir.
Cayó con su auto en los Esteros del Iberá y murió. Un trágico siniestro vial conmociona a la provincia de Corrientes tras la muerte de un joven en la Laguna Iberá, luego de que el vehículo en el que viajaba junto a otras tres personas cayera al agua en la madrugada de este domingo. El hecho ocurrió en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, en el departamento de San Martín.
Según informó la Policía, el automóvil —un Volkswagen Gol— era conducido por Santiago Cabral, de 26 años, quien perdió la vida tras quedar atrapado dentro del rodado. El resto de los ocupantes logró escapar a tiempo y nadar hasta la orilla.
El episodio ocurrió sobre la Ruta Provincial Número 40, un camino clave que conecta con la localidad y que es transitado por turistas que visitan la región. “Por causas que se tratan de establecer el vehículo” aparentemente despistó y cayó “al espejo de agua”.
Investigación y detalles del siniestro en Laguna Iberá
Las primeras pericias indican que el automóvil cayó desde un terraplén ubicado a pocos metros antes de acceder al puente Bailey, en un tramo donde no existen barandas ni guardarraíl.
“Los acompañantes de Cabral ‘lograron salir a la superficie por sus propios medios, no así el conductor’, quien quedó ‘atrapado en el interior del rodado’”.
Cuando los primeros efectivos policiales llegaron al lugar, el vehículo ya se encontraba completamente sumergido.
Operativo de rescate y conmoción en la zona
Tras el alerta, se activó un operativo de emergencia con la intervención de la Prefectura Naval Argentina, cuyos buzos especializados partieron desde Paso de los Libres para colaborar en la búsqueda y recuperación del cuerpo.
“El pedido urgente de ayuda fue recibido por la Prefectura Naval Argentina con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, mientras personas de la zona decidieron acercarse en embarcaciones particulares”.