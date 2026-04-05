Un menor en moto protagonizó una fuga, fue detenido y dañó un móvil policial

REDACCIÓN ELONCE
Un adolescente de 15 años intentó evadir un control vehicular en Concepción del Uruguay, fue perseguido por la Policía y terminó detenido. Durante el procedimiento, dañó una moto patrulla y se iniciaron actuaciones judiciales.
La fuga de un menor en moto en Concepción del Uruguay derivó en una persecución policial durante la madrugada de este domingo, que finalizó con la detención del joven de 15 años, la retención del rodado y daños en una unidad oficial. El hecho ocurrió alrededor de las 01:45 en el acceso a la Defensa Norte.
En ese lugar se desarrollaba un operativo conjunto integrado por personal de la Sección Patrulla Motorizada, el Móvil de Minoridad y agentes de Tránsito Municipal. En ese contexto, el conductor de una motocicleta roja ignoró las señales de detención y escapó del control, lo que motivó el inicio de un seguimiento.
La persecución se extendió por varias cuadras hasta que finalmente el joven fue interceptado en la intersección de República de Chile y Lucilo López, con apoyo de personal del Comando Radioeléctrico.
Daños y actuaciones judiciales
Durante el procedimiento, el adolescente agredió la moto patrulla, provocando la rotura del espejo derecho y de la palanca de freno. Tras ser identificado, se constató que conducía una motocicleta Yamaha FZ de 160 cc.
A raíz de lo ocurrido, se iniciaron actuaciones de oficio por una presunta infracción al artículo 193 Bis del Código Penal, que sanciona conductas que generan peligro en la seguridad vial.
Por disposición de la fiscal auxiliar en turno, el menor fue trasladado a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde posteriormente fue entregado a sus progenitores. En tanto, el motovehículo fue retenido de manera preventiva por personal de Tránsito Municipal.