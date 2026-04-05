El TC vuelve a Concepción del Uruguay: precios, packs y entradas sin cargo

Los fanáticos del Turismo Carretera ya pueden adquirir sus entradas para disfrutar de la carrera en Concepción del Uruguay, el corazón fierrero entrerriano. Competirán en el Autódromo los días 18 y 19 de abril. Este evento marcará la cuarta fecha del campeonato 2026, consolidando al trazado entrerriano como sede habitual de la categoría más popular del país

Además, se ofrecen beneficios especiales para personas con discapacidad, quienes presentando el certificado original y DNI, podrán acceder completamente bonificados al sector General, incluyendo un acompañante si así lo requiere el certificado.

El público podrá optar por distintos packs de entradas que combinan accesos y precios promocionales. Entre ellos, los packs Familia 4x1 permiten que una mujer y dos hijos menores de 16 años ingresen gratis al sector General, variando el precio según la semana de compra: $40.000, $50.000 o $60.000.

Además, los packs Amigos 4x3 y ACTC Te Lleva ofrecen opciones con traslado en micros semicama ida y vuelta más entradas, incluyendo sectores con tribuna o boxes. La organización destacó que los precios dependen de la semana de adquisición y la disponibilidad de transporte.

Descuentos, jubilados y niños

La iniciativa ACTC FAN permite comprar entradas con descuento anticipado: sector General desde $40.000 en la primera semana, con opciones de tribuna y boxes. Por su parte, niños de 0 a 11 años ingresan sin cargo, mientras que a partir de los 12 deben abonar su ticket.

Los jubilados mayores de 65 años también contarán con acceso gratuito al sector General presentando su carnet de ANSES. La organización remarcó que las devoluciones se podrán realizar únicamente hasta el 15 de abril a las 14 horas.

Además, se ofrece un pack premium corporativo exclusivo, limitado a 200 tickets, con catering y bebidas incluido, valorado en $350.000, pensado para quienes buscan una experiencia más completa y cómoda durante el evento.

Expectativa y emoción en el Autódromo

El Autódromo de Concepción del Uruguay se prepara para recibir a miles de fanáticos que vivirán la adrenalina de las tres fechas del fin de semana. La organización confirmó que a partir del jueves previo al evento, las entradas estarán disponibles también de manera presencial en el lugar.

Los precios al detalle

SEMANA 1: Lunes 30 de Marzo al 5 de Abril hasta las 00.00 hs

SEMANA 2: 6 de abril al 12 de Abril 00.00hs.

SEMANA 3: 13 de Abril al 15 de Abril miércoles 20hs

Cierre de Venta Web.

Desde el jueves disponible en el Autódromo

ACTC Pack 1: Familia

1. Semana 1: Pack Familia 4x1 : ¡Beneficio 4x1 Único! Tu familia entra por el precio de uno". $ 40.000 + Mujer + 2 hijos menores de 16 años con documento gratis. (sector General)

2. Semana 2: Pack Familia 4x1: $50.000) + Mujer 50% ( $25.000) + 2 hijos menores de 16 años con documento gratis. (sector General)

3. Semana 3: Pack Familia 4x1: ¡Última oportunidad! Pack Final: $ 60.000 + Mujer 50% ( $30.000) + 2 hijos menores de 16 años con documento gratis. (sector General)

ACTC Pack 2: Amigos 4X3

• Semana 1: Pack Amigos 4x3 : $120.000 ( sector General)

• Semana 2: Pack Amigos 4x3 : $150.000 cada uno de los 3 (sector General)

• Semana 3: Pack Amigos 4x3 : $180.000 cada uno de los 3 (sector General)

ACTC Pack 3: ACTC TE LLEVA (*)

• Semana 1: ACTC Te Lleva :Semicama $75.0000 ida+ vuelta+ 1 entrada sector General

• Semana 1: ACTC Te Lleva: Semicama $95.0000 ida+ vuelta+ 1 sector General con Tribuna

• Semana 1: ACTC Te Lleva: Semicama $155.000 ida+ vuelta+ 1 sector Boxes con Tribuna

• Semana 2: ACTC Te Lleva: Semicama $ 85.000 ida+ vuelta+ 1 sector General

• Semana 2: ACTC Te Lleva: Semicama $105.000 ida+ vuelta+ 1 sector General con Tribuna

• Semana 2: ACTC Te Lleva:Semicama $170.000 ida+ vuelta+ 1 sector Boxes con Tribuna

• Semana 3: Depende de la disponibilidad de Micros:

• ACTC Te Lleva: Semicama $ 95.000 sector General

• ACTC Te Lleva: Semicama $ 115.000 sector General con Tribuna

• ACTC Te Lleva Semicama $185.000 sector Boxes con Tribuna

ACTC FAN: Compra tu entrada con anticipación con descuento

• Semana 1: $ 40.000 Sector General

• Semana 1: $ 60.000 Sector General con Tribuna

• Semana 1: $ 120.000 Boxes con Tribuna

• Semana 2: $50.000 Sector General

• Semana 2: $70.000 Sector General con Tribuna

• Semana 2: $135.000 Boxes con Tribuna

• Semana 3: $60.000 Sector General

• Semana 3: $80.000 Sector General con Tribuna

• Semana 3: $150.000 Boxes con Tribuna.

ACTC PACK PREMIUN COORP. EXCLUSIVO

A la venta solo: 200 TICKETS Valor $350.000

Incluye catering + Bebidas.