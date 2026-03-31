TC: Werner habló tras compleja final en Neuquén y ya piensa en Concepción del Uruguay

Mariano Werner finalizó 12° en la final del TC en Neuquén y analizó lo hecho en pista. "Sumamos, pero todavía estamos lejos", afirmó el paranaense y dijo que la carrera de Concepción del Uruguay es clave para el equipo. El video.
En una accidentada competencia del Turismo Carretera en el autódromo de Neuquén, Agustín Canapino se quedó con la tercera fecha en el trazado neuquino al mando del Chevrolet Camaro. Christian Ledesma culminó en el segundo puesto e Ignacio Faín completó el podio.
Por su parte, Mariano Werner avanzó desde la mitad de la grilla y logró terminar décimosegundo con su Ford Mustang.
Al cerrar la jornada, el "Zorro" de Paraná realizó un análisis de su funcionamiento: "Sumamos, fue una carrera dura y áspera. Son buenos puntos y nos sirve, pero todavía estamos lejos de lo que pretendemos en funcionamiento", explicó el entrerriano.
“Viene una carrera clave en Concepción del Uruguay, y es un circuito donde nunca anduvimos bien, pero no podemos fallar”, dijo entre risas el entrerriano, oriundo de Paraná. “Hay que trabajar más duro que nunca, porque no estamos en el mejor momento, ni en lo que busco, pero vamos a trabajar para revertirlo”, remarcó Werner al dialogar con Carburando.
Luego de esta cita, el tricampeón de la categoría se ubica en el puesto 26° del campeonato con un total de 44 unidades.
Venta de entradas para el TC en Concepción
Comenzó la venta anticipada para la cuarta presentación del año en el autódromo entrerriano.
El fin de semana del 18 y 19 de abril, se disputa la cuarta fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay, que marca la llegada a Entre Ríos luego del periplo por la Patagonia. Por ello se han puesto a la venta entradas anticipadas para la competencia en el trazado uruguayense.
Valor de las entradas
Sector General: $40.000
Sector General (con Tribuna): $60.000
Boxes con tribuna: $120.000