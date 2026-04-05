Julieta Poggio habló sobre maternidad y afirmó que se casaría “de mentira”: "Mucha gente me juzga"

En diálogo con Julio Leiva y Sebi Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, la bailarina expresó: “Yo no me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso… Muchas amigas de mi edad ya lo proyectan, o es un sueño de toda su vida. Y nunca fue mi sueño ser mamá. Lo veo demasiado lejano que me llegue ese deseo…”.

Sus palabras reflejan una postura personal que rompe con las expectativas tradicionales sobre la maternidad. Poggio destacó que no siente presión interna por cumplir con un rol que no la motiva, y que respeta las decisiones de quienes sí buscan ser padres.

La artista enfatizó que su elección no la define ni limita su vida: “Cada uno tiene sus tiempos y sus sueños. Lo mío no incluye ser mamá, y eso está bien”.

Matrimonio: la fiesta sin los papeles

Sobre la idea de contraer matrimonio, Julieta Poggio confesó: “Me casaría de mentira. Por la fiesta, pero que no haya ningún papel que signifique nada. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, no vamos a compartir nada”.

La joven dejó en claro que su visión sobre el matrimonio se centra en lo simbólico y lúdico, más que en compromisos legales o tradicionales. La celebración, para ella, sería un motivo de diversión y encuentro social, sin alterar su independencia personal.

Sus declaraciones generan debate sobre cómo las nuevas generaciones reinterpretan conceptos como maternidad y matrimonio, priorizando la autonomía y los deseos personales por encima de expectativas sociales.

Reacciones y repercusiones

Las palabras de Poggio rápidamente se viralizaron en redes sociales, con seguidores divididos entre quienes celebran su sinceridad y quienes critican su postura frente a roles tradicionales.

En entrevistas previas, la ex Gran Hermano ha mostrado un estilo auténtico y directo, que no evita expresar opiniones controvertidas. Esto refuerza su imagen de artista que habla sin filtros sobre su vida personal y sus decisiones.