Julieta Poggio publicó una foto que descolocó a todos: ¿en la dulce espera?

REDACCIÓN ELONCE
La influencer Julieta Poggio desconcertó a sus seguidores con un post sobre embarazo que dejó a todos en shock.
Julieta Poggio sigue demostrando que sabe cómo generar atención en las redes sociales, y lo hizo de una manera tan inesperada como creativa. En las últimas horas, la bailarina, modelo e influencer compartió una imagen que dejó a todos con la boca abierta. La fotografía mostraba a Julieta con una pancita de embarazo de varios meses, acompañada de un mensaje que decía: “Empezando el año acompañada”. Lo que parecía ser una noticia importante dejó a sus seguidores sorprendidos y preguntándose si estaba anunciando una nueva etapa en su vida.
¿Dulce espera?
A medida que los comentarios comenzaron a llegar, muchos de sus fans no podían creer lo que veían. La imagen rápidamente se viralizó, y las preguntas no tardaron en llegar. Sin embargo, con la fecha del posteo, algunos comenzaron a sospechar que había algo más detrás de esta supuesta “gran noticia”. La publicación de Poggio se subió a pocas horas de la medianoche del 28 de diciembre, el famoso Día de los Inocentes, una fecha conocida por sus bromas y engaños.
Al principio, varios de sus seguidores cayeron en la trampa, pensando que realmente estaba anunciando su embarazo. Sin embargo, el toque de humor que acompañaba la publicación terminó por delatar a la joven como autora de una broma de lo más ocurrente.
Nuevos desafíos en su carrera
Mientras tanto, Poggio está a punto de comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional. La joven se encuentra en la antesala de lo que será su temporada teatral en Villa Carlos Paz, donde será la protagonista de una obra que promete ser uno de los grandes éxitos del verano. Con su éxito en Gran Hermano todavía fresco en la memoria de todos, la actriz se prepara para cautivar al público con su talento sobre el escenario.