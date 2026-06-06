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Insólito blooper: confundieron el Bombón Asesino con el himno argentino en el amistoso con Honduras

El episodio ocurrió en la previa de este sábado y generó sorpresa entre jugadores y público. La confusión recordó a la histórica presentación de Los Palmeras en Paraguay, cuando la banda santafesina tocó en La Nueva Olla de Asunción.

6 de Junio de 2026
El entrerriano Lisandro Martínez fue uno de los que se percató del error
El entrerriano Lisandro Martínez fue uno de los que se percató del error

El episodio ocurrió en la previa de este sábado y generó sorpresa entre jugadores y público. La confusión recordó a la histórica presentación de Los Palmeras en Paraguay, cuando la banda santafesina tocó en La Nueva Olla de Asunción.

Un momento insólito se vivió en la previa del partido amistoso entre la Selección argentina y Honduras, cuando por error se reprodujo “Bombón Asesino” en lugar del Himno Nacional Argentino durante la ceremonia oficial.

 

El episodio ocurrió segundos antes del inicio del encuentro, en el marco de la preparación rumbo al Mundial, y tomó por sorpresa tanto a los futbolistas como a los espectadores presentes en el estadio.

 

Mientras los equipos se encontraban formados para entonar los himnos, el sistema de sonido comenzó a emitir los primeros acordes del popular tema de Los

Palmeras, generando desconcierto inmediato y algunas sonrisas entre los presentes.

 

La situación fue corregida rápidamente por la organización, que detuvo la música y procedió a colocar el Himno Nacional Argentino de manera correcta, aunque el blooper no tardó en viralizarse en redes sociales.

 

Muchos usuarios recordaron entonces otras situaciones curiosas vinculadas a la música y el fútbol, como la recordada presentación de Los Palmeras en Paraguay, donde la banda llevó su repertorio tropical al estadio La Nueva Olla, en Asunción, en la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2019 que disputaron Colón de Santa Fe e Independiente del Valle.

El show de Los Palmeras en la Final de la Sudamericana

Temas:

blooper Argentina - Honduras himno
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