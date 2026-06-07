Ulises Bueno se quebró al cantar “JiJiJi” en homenaje al Indio Solari: "Hasta siempre"

La muerte del Indio Solari continuó generando homenajes en distintos puntos del país y uno de los más emotivos ocurrió durante un recital de Ulises Bueno en la ciudad cordobesa de San Francisco. El cantante cuartetero interpretó “JiJiJi”, uno de los temas más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y no pudo contener las lágrimas en pleno escenario.

La noticia del fallecimiento del histórico músico argentino, conocida el viernes 5 de junio, provocó una profunda conmoción en el mundo artístico y entre millones de seguidores. Desde entonces, se multiplicaron las muestras de afecto, los mensajes de despedida y los homenajes espontáneos en diferentes ámbitos culturales.

En ese contexto, Ulises Bueno decidió dedicar un momento especial de su presentación en el tradicional baile de Bomberos de San Francisco para recordar al ex líder de Los Redondos, cuya figura trascendió generaciones, estilos musicales y fronteras ideológicas.

Un tributo cargado de emoción

La elección de “JiJiJi” no pasó inadvertida para los asistentes. Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes, el público comprendió que se trataba de un homenaje al artista que marcó la historia del rock argentino durante décadas.

Ulises Bueno llorando anoche en San Francisco, cantando jijiji. Canción que canta en sus bailes desde el 2014 💔 ..despidiendo al Indio... pic.twitter.com/Qkc5nzfZeY — La cuenta del Gato 🐈 (@cuentadelgato) June 6, 2026

A medida que avanzaba la interpretación, la emoción comenzó a ganar protagonismo. Ulises Bueno se mostró visiblemente conmovido mientras cantaba una de las canciones más representativas del repertorio ricotero.

La intensidad del momento terminó por desbordarlo. En varios pasajes del tema, el cantante no pudo ocultar sus lágrimas y debió hacer un esfuerzo para continuar con la interpretación ante la ovación de los presentes.

Una despedida colectiva

La reacción del público acompañó el clima emocional que se vivió durante esos minutos. Aplausos, cánticos y muestras de afecto se hicieron sentir en todo el predio, convirtiendo el homenaje en una verdadera despedida colectiva.

Para muchos de los asistentes, la escena reflejó el impacto que produjo la muerte del Indio Solari en distintos sectores de la cultura popular argentina. La figura del músico logró unir en el recuerdo a seguidores del rock, del cuarteto y de diversos géneros musicales.

El tributo de Ulises Bueno terminó transformándose en uno de los homenajes más comentados de las últimas horas. La interpretación de “JiJiJi” y la emoción del cantante dejaron una imagen que rápidamente se viralizó y que resumió el sentimiento de miles de argentinos frente a la partida de una de las figuras más influyentes de la música nacional.