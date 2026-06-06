Cami Homs compartió postales de sus vacaciones soñadas junto a José Sosa y su hija

Cami Homs mostró en redes sociales nuevas imágenes de su viaje por Italia junto a José Sosa y la pequeña Aitana. La familia disfruta de paisajes paradisíacos, playas turquesas y momentos de relax en la región de Puglia.
Cami Homs volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de imágenes de sus vacaciones familiares en el sur de Italia. La modelo y el futbolista José Sosa disfrutan de unos días de descanso en la región de Puglia junto a su hija Aitana, de apenas cuatro meses, y documentan cada momento a través de las redes sociales.
Luego de una primera escala en Madrid, donde celebraron los cuatro meses de vida de la pequeña, la pareja continuó su recorrido por Europa y eligió uno de los destinos más pintorescos del verano italiano para seguir con su viaje.
Las fotografías difundidas por la influencer muestran paisajes de ensueño, calles históricas, playas de aguas cristalinas y momentos familiares que rápidamente despertaron el interés de sus seguidores.
Postales entre callejones blancos y mar turquesa
La familia se instaló en Ostuni, una de las ciudades más emblemáticas de Puglia, conocida por sus construcciones de piedra caliza blanca y sus estrechas calles llenas de historia.
En una de las imágenes más destacadas, Cami aparece posando sobre una escalinata rodeada de fachadas blancas, plantas y detalles típicos de la arquitectura local. Para la ocasión eligió un look relajado, compuesto por un top ajustado, pantalón amplio en tonos claros y accesorios de lujo que completaron el estilismo.
Otra de las postales muestra a José Sosa recorriendo uno de los tradicionales callejones de la ciudad mientras empuja el cochecito de Aitana. La escena refleja la tranquilidad de la escapada y el protagonismo que adquirió la pequeña durante el viaje.
Días de playa y momentos familiares
Las playas de Puglia también ocuparon un lugar central en el álbum de viaje. Cami compartió imágenes donde se observan extensas franjas de arena clara y un mar de intensos tonos turquesa que caracteriza a la región italiana.
Para disfrutar de la jornada junto al mar, la modelo eligió un bikini blanco y aprovechó para relajarse bajo el sol europeo. Sin embargo, una de las fotografías más comentadas fue la que tuvo como protagonistas a José y Aitana.
En esa imagen, el futbolista aparece sosteniendo a su hija frente al mar mientras ambos observan el horizonte. La escena transmitió un clima de intimidad y ternura que generó miles de reacciones entre los usuarios de Instagram.
Una noche de verano en el sur de Italia
La jornada concluyó con una cena al aire libre en un entorno típicamente mediterráneo. Entre paredes encaladas, vegetación y luces cálidas, la pareja disfrutó de una velada familiar en uno de los rincones más característicos de la región.
En las imágenes compartidas por Cami, José Sosa aparece nuevamente con Aitana en brazos mientras la pequeña observa todo a su alrededor. Sobre la mesa se destacaban tablas con productos típicos italianos y bebidas que acompañaron la cena.