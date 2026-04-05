Una entrerriana y otras 300 personas fueron estafadas por una empresa de viajes que “desapareció”

La agencia de turismo Traveling quedó en el centro de una grave denuncia colectiva por estafa luego de que más de 380 personas reportaran incumplimientos tras su repentina “desaparición”. La firma, que estaba habilitada y contaba con antecedentes de viajes concretados, dejó de operar sin previo aviso, generando incertidumbre y pérdidas económicas entre sus clientes.

El caso llamó la atención por las características de la empresa, que hasta hace poco funcionaba con normalidad. Sin embargo, en cuestión de días, dejó de responder por sus canales habituales, cerró su oficina en Buenos Aires, eliminó sus redes sociales y su página web fue intervenida con un mensaje que advertía que estaba “cerrada por estafas”.

Entre las promociones que ofrecía la firma se encontraban paquetes a destinos internacionales a precios llamativos: viajes al Caribe por poco más de mil dólares, a Europa por 1.940 dólares o propuestas a Egipto y Dubái por 1.740 dólares, lo que había atraído a numerosos clientes.

El testimonio de una damnificada

Una de las denunciantes es Giuliana, una maquilladora de Gualeguaychú, quien relató su experiencia tras haber confiado en la empresa en más de una oportunidad. “Conocí la empresa en el 2024. Teniendo en cuenta las referencias, compré dos paquetes a Brasil para abril del 2025. Viaje con una amiga y cumplieron con todo. Fue por eso que decidimos volver a contratar a la empresa en agosto del año pasado", contó.

"A fines de mes, primero compré dos pasajes y luego volví a comprar dos más; es decir, fueron un total de cuatro. Me enviaron un contrato, el cual tuve que fotocopiar y completar con mis datos, firmar y enviarlo. La empresa estaba en regla, tenía sus habilitaciones y su legajo 18.716. Y teniendo en cuenta la experiencia anterior, decidimos confiar, incluso recomendé la empresa a otras amigas, que viajaron en el verano”, relató a Ahora ElDía.

Sin embargo, la situación cambió abruptamente semanas antes del viaje previsto. “Envío un mensaje a la empresa para consultar los horarios de salida para el paquete que tenía fecha del 31 de marzo, pero no me contestaron, ni siquiera le llega. Entonces escribí a otro número al que sí le llegó, pero nunca tuve respuesta. Al día siguiente, comencé a recibir mensajes de exempleados de la agencia de turismo que no trabajan más desde hacía un par de años que me comentaron que aparentemente la empresa había cerrado y que su dueño había desaparecido”.

Ante la falta de respuestas, Giuliana intentó comunicarse por todos los medios posibles sin éxito, pese a haber abonado más de $330.000 y tener sus vacaciones planificadas.

Clientes varados y organización colectiva

La preocupación creció cuando comenzaron a surgir más casos similares. “En un momento recordé que tenía el grupo de WhatsApp del año pasado y escribí preguntando si alguna de las personas con las que viajé sabía algo y me enteré que había un contingente de aproximadamente 88 personas varadas en Brasil. Empiezo a investigar un poco más los últimos comentarios en sus redes sociales y me doy cuenta de que, esa semana, la empresa ya no estaba en funcionamiento”, contó Giuliana.

Frente a esta situación, los damnificados comenzaron a organizarse y a visibilizar el caso en redes sociales. “Al no recibir respuestas, comencé a comentar todas las publicaciones de su Instagram, mencionando que eran unos estafadores y que no daban respuesta, y sólo recibí silencio y que me hayan bloqueado. Después me enteré de un grupo donde se estaba llevando a cabo la denuncia penal y fui agregada”.

La causa judicial quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27, bajo el número 17816/2026, mientras el número de afectados continúa en aumento. En tanto, el dueño de la empresa sigue sin aparecer.

Investigación en curso y advertencia a otros usuarios

Además de la vía judicial, las víctimas recurrieron a redes sociales para advertir a otros potenciales clientes. “Al mismo tiempo, comienzo a publicar en todos los posteos de Facebook, los cuales fueron borrando, pero gracias a todos estos comentarios, muchas personas empezaron a enterarse. Sucedió lo mismo con su perfil en TikTok. Pero luego cerraron todas las cuentas de sus redes”, explicó.