Alerta por intentos de fraude: ANSES advierte que no solicita datos personales ni bancarios

REDACCIÓN ELONCE
El organismo pidió desestimar mensajes sospechosos tras detectar intentos de estafa. Recordó que todos los trámites son gratuitos y detalló los canales oficiales para realizar denuncias.
ANSES no solicita datos personales ni información bancaria y emitió una advertencia ante recientes intentos de estafas en los que personas ajenas al organismo se hacen pasar por personal para obtener información sensible de los ciudadanos.
Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, indicaron que no se comunican por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto para pedir claves, datos personales o bancarios. En ese sentido, recomendaron desestimar cualquier comunicación que remita a enlaces, formularios o pedidos sospechosos fuera de los canales oficiales.
Asimismo, recordaron que todos los trámites y consultas ante ANSES son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios, por lo que cualquier ofrecimiento en ese sentido debe ser considerado fraudulento.
Cómo operan las estafas y dónde denunciar
La advertencia se difundió luego de detectar maniobras en las que delincuentes prometen supuestos beneficios económicos para engañar a las personas y obtener sus datos personales.
Ante estas situaciones, ANSES solicitó realizar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, con el objetivo de que se adopten las medidas pertinentes y se investiguen los hechos.
El organismo detalló además los canales oficiales habilitados para efectuar denuncias: a través de la web en mi ANSES, en la sección “Denuncias y Reclamos”; de manera presencial en la sede de Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la oficina más cercana.
También se puede denunciar por correo postal a esa misma dirección o telefónicamente a través de la línea gratuita 130, habilitada en todo el país.
Desde ANSES reiteraron la importancia de no compartir información personal ni bancaria y de verificar siempre que las comunicaciones provengan de los canales oficiales para evitar ser víctimas de estafas.