Estafa virtual: peluquera pide ayuda para cubrir un préstamo por $1.200.000

Una peluquera de la localidad de San José denunció que fue víctima de una estafa virtual a través de la cual la guiaron a solicitar un préstamo para devolver una millonaria transferencia que nunca existió.

Con la excusa de un corte de pelo, un hombre que se presentaba como Roberto logró engañarla por WhatsApp (desde un número con el código de área 2966). Tras pedirle su alias, dijo haber transferido por error una suma mucho mayor a la acordada.

Luego -diciéndole que la llamaban desde el banco- comenzaron a exigirle la urgente devolución de $2.500.000. Presionada por las circunstancias, llegó a solicitar un préstamo para depositar a sus estafadores $1.200.000, monto que debe abonar a comienzos de abril, para impedir que se generen mayores intereses.

“Te trabajan la cabeza, no te dejan pensar”, lamentó Natalia Follonier al dar cuenta cómo fue engañada por los estafadores.

Para hacer frente al pago del préstamo, junto a su familia, organizan para este domingo 29 de marzo una venta de pollos asados, frente al Predio Multieventos de San José. “Vivo de mi trabajo en la peluquería. Debería trabajar dos o tres veces más para reunir ese dinero”, dijo a El Entre Ríos.

Cierra con un agradecimiento “a la gente por cada mensaje y cada ayuda” y advierte a todos no bajar la guardia ante posibles estafas.