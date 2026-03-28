Acusan a comisario de filtrar allanamiento en causa por estafa cuya víctima se quitó la vida

Un comisario de la Policía Bonaerense fue imputado por presunto encubrimiento agravado en el marco de una causa por estafa que derivó en la muerte de Merlín Díaz Silva, una joven de 30 años, tras haber sido engañada y perder todos sus ahorros. La investigación apunta a que el funcionario habría alertado a una de las principales sospechosas sobre un allanamiento inminente.

Se trata de Leonardo Ezequiel Ponte Wisto, de 37 años, quien se desempeñaba en la Planta de Verificación Policial del Automotor (VPA) de Ezeiza. Según la Justicia, el efectivo no tenía participación en la investigación ni debía contar con información sobre el procedimiento, lo que refuerza la hipótesis de una filtración irregular.

El hecho central de la causa ocurrió en enero, cuando tres mujeres, de la comunidad gitana, engañaron a la víctima mediante un ardid vinculado a supuestas prácticas espirituales, logrando apoderarse de una suma millonaria. Tras descubrir la maniobra, la joven se quitó la vida.

Sospechas de filtración y encubrimiento

De acuerdo a la investigación, una de las sospechosas se encontraba prófuga y habría logrado evadir un allanamiento luego de ser advertida. La Justicia sospecha que esa información fue proporcionada por el comisario ahora imputado.

Los investigadores señalaron que el funcionario se habría reunido con un allegado a la prófuga en una estación de servicio, en un encuentro que consideran clave para reconstruir la maniobra.

Por este motivo, fue imputado por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien fue detenido en un primer momento, posteriormente recuperó la libertad, aunque continúa sujeto al proceso judicial, según indica Clarín.

Secuestros y avance de la causa

En el marco de la causa, durante un allanamiento en la vivienda del imputado se secuestraron 50 mil dólares y 20 millones de pesos, además de vehículos de alta gama y otros bienes que serían incompatibles con sus ingresos declarados.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora, que busca determinar si existieron pagos a cambio de la información filtrada y si hay más personas involucradas en la maniobra.

En paralelo, las principales sospechosas de la estafa enfrentan imputaciones por el engaño que sufrió la víctima, mientras que una de ellas permanece prófuga.

La familia de la joven fallecida impulsa el avance de la causa y reclama que se esclarezcan todas las responsabilidades, tanto de quienes ejecutaron la estafa como de quienes pudieron haber facilitado la fuga de los implicados.