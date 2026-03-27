 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Alerta en Villaguay por aumento de estafas telefónicas y digitales: recomendaciones clave para evitar fraudes

La Jefatura Departamental Villaguay advirtió sobre nuevas modalidades de engaño que buscan obtener datos personales y dinero, e instó a la comunidad a extremar precauciones.

27 de Marzo de 2026
Los delincuentes utilizan diversas estrategias para engañar a las víctimas y extraerles dinero
Los delincuentes utilizan diversas estrategias para engañar a las víctimas y extraerles dinero

La Jefatura Departamental Villaguay advirtió sobre nuevas modalidades de engaño que buscan obtener datos personales y dinero, e instó a la comunidad a extremar precauciones.

La Jefatura Departamental Villaguay emitió una alerta a la comunidad tras detectar en los últimos días un incremento en distintas modalidades de estafas telefónicas y digitales que afectan a vecinos de la zona.

Según informaron, los delincuentes utilizan diversas estrategias para engañar a las víctimas. Entre las más frecuentes se encuentran los falsos compradores, supuestos representantes de empresas de servicios o aseguradoras, e incluso llamados que simulan situaciones de urgencia vinculadas a familiares. Además, se

ha detectado el uso de aplicaciones móviles maliciosas diseñadas para acceder a información personal o tomar control de los dispositivos.

A través de estas maniobras, los estafadores buscan obtener datos sensibles como códigos de verificación, información bancaria o inducir a transferencias de dinero. En otros casos, logran ingresar a cuentas personales para operar sin autorización.

Recomendaciones para prevenir estafas:

- No compartir códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería.

- Desconfiar de llamados de supuestos compradores que soliciten información adicional.

- Ante situaciones urgentes relacionadas con familiares, cortar la comunicación y verificar directamente.

- No realizar transferencias sin confirmar la veracidad del pedido.

- Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y revisar permisos.

- Evitar otorgar accesos innecesarios (contactos, cámara, ubicación, micrófono).

- No ingresar a enlaces sospechosos ni brindar datos en sitios no confiables.

- Mantener los dispositivos actualizados y con herramientas de seguridad.

Desde la fuerza policial remarcaron la importancia de la prevención y recomendaron que, ante cualquier situación sospechosa, se dé aviso inmediato a la dependencia más cercana o a los números de emergencia.

Temas:

Villaguay estafas estafa telefónica
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso