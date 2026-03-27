Alerta en Villaguay por aumento de estafas telefónicas y digitales: recomendaciones clave para evitar fraudes

Los delincuentes utilizan diversas estrategias para engañar a las víctimas y extraerles dinero

La Jefatura Departamental Villaguay emitió una alerta a la comunidad tras detectar en los últimos días un incremento en distintas modalidades de estafas telefónicas y digitales que afectan a vecinos de la zona.

Según informaron, los delincuentes utilizan diversas estrategias para engañar a las víctimas. Entre las más frecuentes se encuentran los falsos compradores, supuestos representantes de empresas de servicios o aseguradoras, e incluso llamados que simulan situaciones de urgencia vinculadas a familiares. Además, se

ha detectado el uso de aplicaciones móviles maliciosas diseñadas para acceder a información personal o tomar control de los dispositivos.

A través de estas maniobras, los estafadores buscan obtener datos sensibles como códigos de verificación, información bancaria o inducir a transferencias de dinero. En otros casos, logran ingresar a cuentas personales para operar sin autorización.

Recomendaciones para prevenir estafas:

- No compartir códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería.

- Desconfiar de llamados de supuestos compradores que soliciten información adicional.

- Ante situaciones urgentes relacionadas con familiares, cortar la comunicación y verificar directamente.

- No realizar transferencias sin confirmar la veracidad del pedido.

- Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y revisar permisos.

- Evitar otorgar accesos innecesarios (contactos, cámara, ubicación, micrófono).

- No ingresar a enlaces sospechosos ni brindar datos en sitios no confiables.

- Mantener los dispositivos actualizados y con herramientas de seguridad.

Desde la fuerza policial remarcaron la importancia de la prevención y recomendaron que, ante cualquier situación sospechosa, se dé aviso inmediato a la dependencia más cercana o a los números de emergencia.