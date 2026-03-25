Estafas con viajes de Córdoba a Brasil: la maniobra que dejó más de 60 víctimas

Las estafas con viajes de Córdoba a Brasil sacaron a la luz una maniobra fraudulenta que afectó a decenas de personas, con promesas incumplidas y una investigación judicial en curso.
Las estafas con viajes de Córdoba a Brasil generaron conmoción tras conocerse el caso de al menos 60 personas que fueron engañadas con paquetes turísticos a Canasvieiras. La maniobra, que tendría como epicentro la ciudad de Córdoba, combinó pagos anticipados, cambios de último momento y la desaparición del principal sospechoso, quien permanece prófugo.
El caso se hizo público el 16 de marzo, cuando varias víctimas compartieron su experiencia en medios locales. Desde entonces, se multiplicaron las denuncias, no solo en Córdoba sino también en otras provincias como Buenos Aires, lo que amplió el alcance del fraude.
Los paquetes turísticos tenían un valor aproximado de 600 mil pesos, aunque en algunos casos ascendían a 740 mil. El perjuicio total rondaría los 30 millones de pesos, según estimaciones preliminares de los investigadores.
Promesas incumplidas y señales de alerta
Entre los testimonios, se destaca el de Stela, una jubilada de San Nicolás, quien relató que había contratado el viaje en cuotas desde el año anterior. Como ella, muchas de las víctimas eran adultos mayores que confiaron en la agencia tras recibir recomendaciones de conocidos.
Otra damnificada, Mónica, explicó que llegó a la empresa ubicada en barrio Cofico a través de una amiga. Si bien detectó algunas irregularidades en el lugar, la experiencia positiva de otros clientes la llevó a concretar la compra, según información de El Doce TV.
Sin embargo, días antes del viaje comenzaron las señales de alerta: cambios constantes en el horario de salida, modificaciones en el punto de encuentro y falta de información clara por parte de los organizadores. La situación culminó cuando los pasajeros llegaron a la terminal y el colectivo nunca apareció.
Investigación en marcha y un sospechoso prófugo
Tras el incumplimiento del viaje, los damnificados regresaron a la agencia, pero encontraron el local cerrado. Según denunciaron, las oficinas fueron desmanteladas y las publicaciones en redes sociales eliminadas, dejándolos sin vías de contacto.
Un dato que generó aún más indignación es que el dueño de la agencia habría viajado días antes a Brasil con otro contingente, que regresó sin inconvenientes, mientras él no volvió al país. Este hecho refuerza la hipótesis de una maniobra planificada.
En las últimas horas, la causa judicial registró avances con la detención de una mujer de 49 años, imputada por estafa reiterada. No obstante, el principal acusado continúa prófugo y pesa sobre él una orden de captura. La investigación sigue en curso mientras las víctimas esperan respuestas y la posibilidad de recuperar su dinero.