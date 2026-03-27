Advierten por estafas con alojamientos y hackeo de cuentas en Victoria

La Asociación de Turismo de Victoria advirtió sobre intentos de estafa que afectan a prestadores turísticos de la ciudad, mediante el robo de identidad y hackeo de cuentas. Según se informó, los hechos involucran a alojamientos reconocidos, cuyos nombres fueron utilizados para ofrecer servicios falsos y solicitar dinero a potenciales clientes. Las maniobras ya fueron denunciadas y buscan prevenir nuevos casos.

Robo de identidad y ofertas falsas

Uno de los casos corresponde a Posada Juan Solar, donde los estafadores utilizaron la identidad del establecimiento para publicar promociones engañosas. Las ofertas no coincidían con los valores del mercado y se solicitaban pagos anticipados en nombre del complejo.

Desde la entidad indicaron que esta modalidad genera un perjuicio tanto para los propietarios como para quienes podrían resultar víctimas.

Hackeo de cuentas y pedidos de dinero

Otro hecho afectó a Cabañas Los Altos Apart Hotel, donde delincuentes lograron acceder al WhatsApp del establecimiento. Desde esa cuenta, se enviaban mensajes solicitando sumas elevadas de dinero a clientes.

Uso indebido de nombres oficiales

Desde la asociación señalaron que, para dar credibilidad a las estafas, los delincuentes mencionan a organismos oficiales. En algunos casos, se hicieron pasar por representantes de la Dirección de Turismo de Victoria, lo cual fue desmentido; y aclararon que el organismo municipal no tiene vinculación con estas maniobras.

Recomendaciones para evitar estafas

Ante esta situación, se difundieron una serie de recomendaciones para vecinos y turistas:

-Verificar siempre los canales oficiales antes de realizar pagos.

-No transferir dinero sin confirmación directa con el establecimiento.

-Desconfiar de mensajes urgentes o promociones fuera de lo habitual.

Desde el sector remarcaron la importancia de extremar los cuidados para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.