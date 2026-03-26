Alertan por estafas en nombre del Hospital Felipe Heras de Concordia

Los estafadores utilizan el nombre de la institución para engañar a la comunidad

El Hospital Felipe Heras de Concordia lanzó una advertencia urgente a la comunidad de Concordia ante la detección de una estafa en la que delincuentes venden supuestos números de rifa utilizando el nombre del nosocomio.

Desde el área legal del hospital fueron categóricos: la institución no está organizando ninguna rifa, por lo que cualquier ofrecimiento de este tipo es falso. En ese sentido, solicitaron la colaboración de quienes hayan sido engañados o puedan aportar información, para que se presenten en la fiscalía o en la comisaría correspondiente.

Además, recordaron que este tipo de maniobras está contemplado en el artículo 172 del Código Penal argentino, que prevé penas de entre un mes y seis años de prisión para quienes cometan estafas.

Cómo operan los estafadores

Las autoridades señalaron que estas prácticas suelen apoyarse en distintas modalidades para generar confianza en las víctimas:

- Venta de rifas o beneficios falsos a nombre de instituciones reconocidas

- Mensajes o llamados que simulan ser de entidades oficiales

- Ofertas de premios, ayudas económicas o supuestos beneficios

También advirtieron sobre otras formas frecuentes de fraude, como la suplantación de identidad en redes sociales, correos electrónicos falsos o el conocido “cuento del tío” en llamadas telefónicas.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde el Hospital Felipe Heras y organismos de seguridad remarcaron algunas medidas clave:

- Verificar siempre la fuente antes de entregar dinero o datos

- No compartir información personal, bancaria ni contraseñas

- Desconfiar de mensajes urgentes que pidan plata

- No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos desconocidos

- Evitar atender llamadas de números privados o desconocidos

- También recordaron que ningún organismo público ni banco solicita dinero o datos sensibles por teléfono, redes sociales o correo electrónico.

Qué hacer ante una estafa

En caso de sospecha o si ya fuiste víctima, se recomienda:

- Comunicarse de inmediato con el 911

- Acudir a la comisaría más cercana

- Guardar mensajes, correos o cualquier evidencia para la denuncia