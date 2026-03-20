Denuncian que una madre se quedó con $1,5 millones destinados a buzos de egresados en un jardín

Un grupo de padres denunció que una madre se apropió de $1,5 millones correspondientes a la compra de buzos de egresados en el jardín Jardín de Infantes N° 902 Berta Lasalle, ubicado en Alejandro Korn.

Según relataron las familias, la mujer había asumido el rol de tesorera y era la encargada de reunir el dinero de las cuotas. Sin embargo, nunca habría realizado las transferencias a la empresa proveedora, a pesar de asegurar que los pagos estaban al día.

De acuerdo con testimonios difundidos por el medio local El Diario Sur, la acusada sostuvo que había sido víctima de un hackeo en su celular. No obstante, los padres detectaron inconsistencias en su versión: solo se habría abonado una seña inicial de $45.000 y no el resto del dinero recaudado.

La situación se agravó el 19 de marzo, cuando la mujer se presentó en la institución con dos comprobantes que las familias calificaron como falsos, ya que carecían de marca de agua y presentaban tipografías alteradas.

Finalmente, los padres radicaron una denuncia formal y expresaron su malestar: “Eran las camperas de egresados de nuestros nenes, el momento más emotivo de todos estos años. Jugó con la ilusión de todas las familias; hoy está todo arruinado”, señaló una de las damnificadas.

El caso generó fuerte indignación en la comunidad educativa y ahora se espera el avance de la investigación para determinar responsabilidades.