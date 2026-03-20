Estafa en Mendoza: investigan millonario fraude con un atleta entre los denunciantes

La presunta estafa en Mendoza involucra a un grupo inversor acusado de captar fondos con promesas de alta rentabilidad. Entre los denunciantes aparece un reconocido atleta que asegura haber perdido sus ahorros.
La estafa en Mendoza vuelve a estar en el centro de la escena judicial tras la imputación de tres personas acusadas de haber montado un esquema fraudulento que habría perjudicado a decenas de inversores. Según las primeras estimaciones, el monto total del perjuicio rondaría los 540 mil dólares, una cifra que podría incrementarse a medida que avancen las denuncias.
La investigación está a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos, que en los últimos días ordenó allanamientos y el secuestro de documentación clave. Los imputados son un abogado, un empresario y un tercer socio, quienes enfrentan cargos por “estafas genéricas” tras múltiples presentaciones judiciales en su contra.
De acuerdo con los testimonios recolectados, el grupo ofrecía inversiones con una rentabilidad mensual del 2,5% en dólares, una promesa que resultaba atractiva en un contexto económico marcado por la inestabilidad. Sin embargo, a comienzos de 2025, los pagos comenzaron a interrumpirse sin explicaciones claras.
El esquema bajo sospecha
El funcionamiento del presunto fraude se habría articulado a través de contratos de mutuo, mediante los cuales los inversores entregaban su dinero para que fuera administrado por la firma. En un inicio, las operaciones estaban vinculadas a créditos prendarios, pero con el tiempo se diversificaron hacia la compra y venta de vehículos y proyectos inmobiliarios.
Esa diversificación fue presentada como una fortaleza del negocio, aunque hoy es uno de los puntos bajo análisis judicial. Los denunciantes sostienen que los fondos no habrían sido utilizados de la manera prometida, lo que habría derivado en el incumplimiento sistemático de los pagos.
Además, surgieron versiones cruzadas entre los propios imputados. Uno de ellos habría acusado a otro socio de manejar dinero de manera individual sin rendir cuentas dentro de la estructura societaria, lo que suma complejidad al expediente y abre nuevas líneas de investigación.
El testimonio del atleta afectado
Entre las víctimas de la estafa en Mendoza se encuentra un reconocido maratonista, quien hizo pública su situación a través de redes sociales. Según relató, invirtió junto a su pareja alrededor de 28 mil dólares, dinero que había logrado ahorrar durante años con el objetivo de construir una vivienda familiar.
El deportista explicó que su decisión estuvo influenciada por la confianza generada dentro de su entorno cercano, ya que familiares directos también habían participado en el mismo esquema de inversión. Esa validación previa fue determinante para avanzar con la operación, publicó Los Andes.
Sin embargo, cuando intentó retirar el dinero, comenzaron las demoras y las excusas. Argumentos vinculados a la devaluación, problemas en la liquidación de créditos y la necesidad de ejecutar garantías fueron algunas de las explicaciones recibidas, sin que hasta el momento haya logrado recuperar su inversión.
Impacto y situación judicial
El caso genera preocupación no solo por el monto involucrado, sino también por la cantidad de damnificados, que podría oscilar entre 20 y 50 personas. La Justicia busca determinar si existió una maniobra deliberada para defraudar o si se trató de un negocio que fracasó, como sostienen los acusados.
En paralelo, el atleta denunciante afirmó sentirse atravesado por la frustración e impotencia, al considerar que perdió años de esfuerzo y ahorro. Su exposición pública también derivó en una intimación legal por parte de uno de los imputados, quien lo habría advertido sobre posibles acciones judiciales por afectar su reputación.