Estafa con el “cuento del tío” en Santa Fe: se llevó 400 mil dólares y escapó en monopatín

Una pareja de adultos mayores fue víctima de una estafa millonaria bajo la modalidad conocida como "cuento del tío" en la ciudad de Avellaneda, al noreste de la provincia de Santa Fe. El delincuente logró engañar a la mujer del empresario y se llevó 400 mil dólares en efectivo. Tras concretar el robo, escapó del lugar a bordo de un monopatín eléctrico.

El hecho ocurrió durante el mediodía del martes en una vivienda ubicada frente a la plaza principal de la localidad. Según trascendió, el sospechoso se presentó en la casa y logró convencer a la víctima de entregar el dinero mediante un engaño vinculado a supuestas operaciones bancarias. La maniobra quedó registrada por cámaras de seguridad.

El engaño que permitió el millonario robo

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas, el hombre se hizo pasar por personal de una entidad bancaria. Con ese argumento, le explicó a la mujer que debía cambiar de manera urgente los billetes de dólares por una nueva serie que supuestamente comenzaría a circular. La víctima accedió al pedido ante la posibilidad de que el dinero perdiera valor.

El delincuente reforzó el engaño asegurando que el esposo de la mujer esperaba la operación en una sucursal bancaria.

"Cuento del tío" en Santa Fe.

Bajo esa presión, logró que la víctima reuniera el dinero guardado en la vivienda. De esta manera, concretó el "cuento del tío" y se apoderó de una suma cercana a los 400 mil dólares.

La fuga quedó registrada en cámaras

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron el momento en que el sospechoso ingresó al domicilio a cara descubierta. En las imágenes se observa cómo acompaña a la mujer hasta una de las habitaciones, donde ella le entrega una bolsa con el dinero. Luego ambos regresan hacia la puerta de ingreso.

Tras retirarse de la casa, el hombre escapó en el monopatín eléctrico con el que había llegado al lugar. La secuencia completa fue registrada por el sistema de videovigilancia y las imágenes ya forman parte de la investigación. El material fue difundido por el medio Reconquista Hoy.

El caso generó fuerte impacto en la región debido al monto sustraído y a la modalidad utilizada. El "cuento del tío" continúa siendo una de las formas de estafa más frecuentes, especialmente contra personas mayores. Las autoridades analizan las imágenes y buscan identificar al sospechoso para avanzar con la investigación.