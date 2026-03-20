Detuvieron a una mujer buscada por intentos de estafas en Paraná

Detuvieron en Paraná a una mujer que se hallaba prófuga de las autoridades judiciales por el delito de “Estafa en grado de tentativa”; la aprehensión se concretó durante un operativo de Policía Federal en barrio Las Flores.
Intentos de estafas. Detuvieron en Paraná a una mujer que se hallaba prófuga de las autoridades judiciales por el delito de “Estafa en grado de tentativa”; la aprehensión se concretó durante un operativo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná, cuando los efectivos realizaban un relevamiento del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) en cuanto a las órdenes restrictivas vigentes en el ámbito jurisdiccional.
Producto de aquella compulsa de datos, se obtuvo como saldo que una mujer poseía un requerimiento de captura a solicitud del Juzgado de Garantías N°4 de Paraná a cargo del Dr. Julián Vergara, por el delito anteriormente mencionado.
Así las cosas, los uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutaron amplias tareas de campo, análisis sobre fuentes abiertas y redes sociales, lo que permitió establecer una zona que la femenino frecuentaría habitualmente.
Con el aval judicial, se montó un discreto operativo en el denominado “Barrio Las Flores” que concluyó, finalmente, con la identificación y posterior detención de la implicada en cuestión. La aprehensión se produjo sobre la vía pública, en la Calle 1275.
La detenida, de nacionalidad argentina y 32 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.