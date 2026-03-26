Novelli y Milei habían promocionado otra criptomoneda antes de $Libra

Todos los días surgen nuevos datos en el marco de la causa $Libra y el teléfono de Mauricio Novelli, peritado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, es una caja de Pandora.

Además de los documentos reveladores de los nexos creados entre los implicados y el entorno presidencial más cercano, se expone una larga lista de acuerdos y convenios que terminaron en fracaso. Y $LIBRA no es el único, ya que se conoció un proyecto que se gestó en 2021 y se lanzó en 2022: VULCANO.

En este caso, el negocio se presentaba como un videojuego que permitiría ganar dinero a través de su propia criptomoneda, el token $VULC. El videojuego nunca llegó a existir y fue calificado posteriormente como un fraude similar a otros de la época. Tras una breve subida de precio impulsada por la promoción, el valor del token colapsó y los desarrolladores abandonaron el proyecto, dejando a numerosos inversores perjudicados.

Cuando Milei ya era diputado nacional, el 18 de febrero de 2022, en uno de sus habituales posteos en X se dedicó a promocionar el activo digital de la empresa de videojuegos Vulcano, el emprendimiento de Novelli y su socio Jeremías Walsh

“Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, escribió. Pero semanas después del posteo de Milei, $VULC perdió todo su valor.

El documento más antiguo data del 14 de diciembre de 2021 y es un acuerdo de locación de servicios por 60 días entre N&W Professional Traders y un programador, para que realice el desarrollo de software y programación del juego bajo la tecnología blockchain (“VULCANO”)

El pago por el trabajo fue en especies: 500.000 unidades de los activos digitales (tokens de VULCANO)

Quince días más tarde, el 29 diciembre de 2021, hacían alardes de contar con la figura de Milei para promocionar el negocio, vía redes sociales.

En uno de los documentos hallados dentro de los peritajes oficiales, difundidos por Infobae, se detallan también los términos de un compromiso de adquisición de Tokens, fechado en enero de 2022.

Las partes son N&W Professional Traders (la empresa de Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) y un adquirente futuro. En el modelo de contrato para el negocio advierten los riesgos para quien acepte el acuerdo.

También hay presentaciones en PowerPoint en el que N&W Professional Traders se autodefine como sponsor de varios influencers, entre ellos Javier Milei, que por esas horas ya había sido elegido como diputado nacional.

Maximiliano Firtman, periodista de tecnología y director en Codemia, ya había alertado a través de su cuenta en X, a poco de desatado el caso $LIBRA, los antecedentes de VULCANO.

“El juego nunca existió. La cripto $VULC promocionada por Milei diciendo que es “un diagrama económico sostenible en el tiempo”, tuvo unas semanas después un comportamiento parecido a $LIBRA, pero a muchísima menor escala. Cuando bajó la cotización, abandonaron todo”, sostuvo.

Y señala un detalle no menor: “Cuando saltó lo de $LIBRA, Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, borró de su canal de YouTube el video donde anunciaba ”el nuevo juego play to earn apoyado por Javier Milei y Agustín Laje".

CoinX

Dos meses antes de que Milei promocionara el proyecto VULCANO, hizo algo parecido: pero esta vez no eligió X, su red social preferida, sino Instagram. Lo hizo para publicitar CoinX, una plataforma de inversión que terminó siendo denunciada como una posible estafa piramidal.

“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @coinx.world de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió el entonces diputado.

La cuenta que mencionó Milei no existe más.

Un año y medio después de la promoción lanzada por el ahora presidente, en agosto de 2023, allanaron por estafa a la empresa, en un procedimiento que fue ordenado por el Juzgado Federal N°12 de Ariel Lijo. La investigación había iniciado en 2022.

CoinX había sido intimada en junio de 2022 por la Comisión Nacional de Valores para que “cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables (a través de su sitio web, canal de YouTube y redes sociales)”.

Ninguna de esas publicidades fue gratis. No hay demasiadas constancias escritas de estos pagos. Pero sí existe un resumen del Banco Galicia de transferencias de la cuenta de N&W Professional Traders, que revela un pago de 200.000 pesos a Karina Milei, realizada en julio de 2023, pocos meses antes de que su hermano se convirtiera en presidente de la Nación.