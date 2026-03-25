$ARG: el token secreto detrás del escándalo cripto de Javier Milei

El token $ARG surge como un activo paralelo a $LIBRA dentro de la investigación que sacudió al mundo cripto y al entorno de Javier Milei. Según la documentación encontrada por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en el teléfono de Mauricio Novelli, Julian Peh firmó un acuerdo de confidencialidad y exclusividad con Kelsier Holdings, la offshore de Hayden Davis en las Islas Vírgenes Británicas.

El pacto establecía que Peh actuaría como la cara pública del proyecto, siguiendo las instrucciones de Davis en todas las operaciones relacionadas con $ARG. Además, el contrato señala que los honorarios de Peh se definieron verbalmente, dejando sin registro escrito un aspecto financiero que podría ser clave para la Justicia. Este acuerdo revela la estructura jerárquica de un proyecto que, a diferencia de $LIBRA, no contó con promoción masiva ni respaldo público inmediato.

Los metadatos de $ARG, divulgados por el especialista Fernando Molina, mostraban que el token estaba pensado “para fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación” y rendir homenaje a las ideas libertarias de Milei, lo que vincula claramente la estrategia del activo con la imagen política del mandatario.

Cronología y conexiones detrás del lanzamiento

Todo surge de datos en los celulares de Mauricio Novelli. Foto: Archivo Elonce.

El 14 de febrero de 2025, el mismo día en que $LIBRA se lanzó y colapsó, se fondeó la cuenta de $ARG sin recibir difusión en redes ni medios. Sin embargo, los registros del celular de Novelli revelan una serie de llamadas entre el lobista y Milei en el momento exacto en que se creaban las cuentas, lo que muestra una coordinación directa entre los actores clave y el mandatario.

El escándalo incluyó otros tokens, como $MILEI, que aparecieron apenas treinta minutos antes del posteo presidencial y que tampoco llegaron a operar de manera significativa. Para analistas como Molina, esto podría sugerir que se trataba de pruebas de un sistema más amplio o intentos fallidos de lanzamiento paralelo al de $LIBRA.

El hallazgo del acuerdo entre Peh y Kelsier ofrece pistas sobre la intención de crear varios tokens y sobre la dinámica entre las partes involucradas, aunque deja abierta la incógnita de si $ARG fue realmente un proyecto independiente o parte de una estrategia para encubrir el lanzamiento de $LIBRA.

$ARG y los interrogantes que aún persisten

Para la Justicia, la existencia de $ARG plantea dudas sobre la financiación, la transparencia y los beneficios reales de estas criptomonedas. El hecho de que $ARG no haya tenido promoción pública sugiere que su objetivo podría haber sido distinto al de $LIBRA, generando especulaciones sobre posibles maniobras financieras detrás del colapso del token más visible, según detalló Infobae.

Foto: Archivo Elonce.

Fernando Molina señaló que $LIBRA podría haber sido un nombre de último momento, elegido para evitar filtraciones, mientras que $ARG habría sido un proyecto más estructurado desde el inicio. Esto refuerza la idea de que existía un plan cripto paralelo, cuyos alcances y motivaciones todavía no se esclarecen completamente.

La investigación liderada por el fiscal federal Eduardo Taiano continúa, y la aparición de este acuerdo clave entre Peh y Kelsier se perfila como un elemento central para comprender el entramado financiero y político detrás de los tokens vinculados a Milei. La causa promete nuevas revelaciones sobre el rol de cada actor y la posible existencia de otros activos cripto aún no descubiertos.