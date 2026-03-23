Caso $Libra: revelan plan para lanzar moneda de oro con la imagen de Milei

El caso $Libra vuelve a quedar en el centro de la escena tras la aparición de documentos que revelan un presunto plan para lanzar una moneda de oro con la imagen del presidente Javier Milei. La iniciativa, según surge de la investigación judicial en curso, formaría parte de una estrategia más amplia orientada a monetizar la figura presidencial mediante distintos productos.

La información se desprende de pericias realizadas sobre el celular del empresario Mauricio Novelli, donde se hallaron archivos y propuestas vinculadas a este proyecto. Entre los elementos analizados, se describen diseños de monedas que incluirían el rostro del mandatario, junto a símbolos asociados a su identidad política, como el león y consignas características de su espacio.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por Noticias Argentinas, el plan contemplaba no solo la acuñación de monedas de oro y plata, sino también el desarrollo de una línea de productos de merchandising vinculados al Presidente.

Un esquema comercial con proyección internacional

El proyecto habría sido impulsado por la firma ICV Advisors, que elaboró propuestas confidenciales para avanzar con la iniciativa. En esos documentos se detalla un esquema de comercialización que incluía tanto el mercado local como el internacional, con el objetivo de generar ingresos a partir del uso de la imagen presidencial.

Novelli y Milei, en uno de sus encuentros. Foto: NA.

Entre las alternativas analizadas figuraban la venta de monedas conmemorativas y artículos como indumentaria y accesorios, todos asociados a la figura de Milei. Este tipo de estrategias, habituales en otras partes del mundo, adquiere particular sensibilidad en el contexto argentino por la investidura presidencial.

Según trascendió, los impulsores del plan habrían mantenido reuniones en la Casa Rosada durante 2024. Estos encuentros, gestionados por Novelli, habrían contado con la participación de empresarios extranjeros interesados en el negocio.

Investigación judicial y posibles implicancias

Otro de los aspectos que analiza la Justicia es el presunto rol de Karina Milei, quien habría autorizado el ingreso de los participantes a la sede gubernamental. Este punto resulta clave para determinar si existieron irregularidades en el acceso institucional para tratar proyectos de carácter privado.

El caso $Libra investiga posibles vínculos entre operadores privados y funcionarios públicos en iniciativas financieras que podrían resultar incompatibles con el ejercicio de la función pública. La aparición de este plan suma un nuevo elemento al expediente, ampliando el alcance de la pesquisa.

Fuentes judiciales señalan que el foco está puesto en establecer si hubo uso indebido de la imagen presidencial con fines comerciales o si se incurrió en maniobras que vulneren normas éticas y legales. Mientras tanto, el expediente continúa avanzando con nuevas pericias y análisis de documentación.