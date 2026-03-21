$Libra: Novelli planeaba otro evento cripto con Milei, exportar la marca y sumar a Adorni como orador

El peritaje del teléfono del lobista destapó una trama de pagos en dólares, reuniones VIP con el Presidente y la frustrada organización de un segundo Tech Forum que incluía al actual jefe de Gabinete, quien negó la posibilidad.
El peritaje del celular de Mauricio Novelli en el marco de la causa $Libra reveló en los últimos días cómo el lobista pasó de dar capacitaciones en monoambientes a organizar megaeventos cripto con acceso directo al sillón de Rivadavia.
Tras el éxito del Tech Forum 2024, donde Javier Milei cerró el evento con un discurso político, el lobista ya trabajaba en una segunda edición más ambiciosa para marzo de 2025.
Sin embargo, el estallido del escándalo por la criptomoneda $Libra y las denuncias de estafas derrumbaron los planes de expansión a Paraguay y Europa.
Los documentos hallados en el teléfono de Novelli revelan un esquema de "networking" donde el acceso a Milei tenía precio.
Según una investigación de The New York Times, al menos cuatro fuentes confirmaron haber pagado 50 mil dólares (categoría Black) para dar una conferencia y reunirse con el mandatario.
Incluso, en el peritaje apareció un borrador que mencionaba un pago de 5 millones de dólares a cambio del apoyo presidencial a Hayden Davis.
Para la segunda edición, Novelli planeaba elevar las apuestas con una categoría "Diamond" de hasta 200 mil dólares, que incluía misiones comerciales y paseos de compras.
Los chats también muestran que, durante la pandemia, Novelli realizaba pagos regulares a Milei, quien era profesor de su academia de trading, a través de Karina Milei.
La desmentida de Manuel Adorni
El peritaje arrojó flyers que presentaban al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como orador confirmado para el Tech Forum 2.
Al ser consultado por Clarín, Adorni negó rotundamente la propuesta: "No tengo ni idea de qué me hablás, eso nunca pasó", sostuvo, a pesar de que los diseños lo destacaban como una de las figuras principales.
El vocero ya había asistido a la primera edición, ubicándose en primera fila junto a Amalia "Yuyito" González.
Cajas fuertes y mensajes borrados
La vida de Novelli, marcada por fiestas VIP, barcos y la compra de autos Mercedes Benz, cambió drásticamente cuando explotó la causa judicial. Los peritajes sugieren un borrado selectivo de mensajes con Milei y Davis antes de entregar el dispositivo a la Justicia, publicó La Voz.
Mientras el valor de $Libra se desplomaba, la hermana del lobista, María Pía Novelli, fue detectada vaciando cajas de seguridad en un banco y ordenando el cese inmediato de los pagos para mantener la web del evento.