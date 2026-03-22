Caso $LIBRA: la investigación avanza sobre sociedades offshore y el entorno de Milei

El caso $LIBRA avanza en la Justicia Federal con nuevos elementos que apuntan a una compleja red de sociedades offshore, pagos y gestiones que involucran al entorno del presidente Javier Milei. La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, tiene como eje central el análisis del teléfono celular del lobbista Mauricio Novelli, cuyos registros exponen presuntas maniobras financieras vinculadas a la promoción de criptoactivos.

Peritajes oficiales revelaron audios, documentos y comunicaciones que describen una dinámica de negocios que contradice la versión pública del mandatario sobre su participación en la difusión de proyectos vinculados al ecosistema cripto. En ese contexto, la criptomoneda $LIBRA aparece como uno de los principales focos de análisis judicial.

Según la información recabada, desde mediados de 2023 Novelli, a través de la firma N&W Profesional Traders, habría ordenado pagos mensuales de hasta 2.000 dólares por servicios de promoción de Milei, cifra que luego se habría incrementado a 4.000 dólares tras la llegada de La Libertad Avanza al gobierno.

Sociedades offshore y operatoria internacional

Uno de los aspectos más relevantes del caso $LIBRA es la ingeniería financiera detectada por los investigadores, que incluye la constitución de sociedades en múltiples jurisdicciones. Novelli y su socio Jeremías Walsh habrían creado estructuras en Estados Unidos y en territorios considerados de baja regulación.

Entre los destinos identificados figuran Delaware, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Miami, además de vínculos operativos con plataformas radicadas en las Islas Caimán. Estas estructuras habrían sido utilizadas para canalizar inversiones y operaciones vinculadas a distintos proyectos cripto.

Documentos extraídos del teléfono del lobbista indican que en diciembre de 2021 firmó formularios para constituir una sociedad offshore a través de Corpag Group. Posteriormente, comenzó a operar como director de Vulcano International Ltd, empresa que desarrolló el token $Vulcano, también promocionado públicamente.

Novelli y Milei. Foto: Infobae.

Contactos, reuniones y cronología clave

El expediente judicial también detalla una serie de interacciones digitales y contactos que coinciden con momentos clave del lanzamiento de $LIBRA. Entre ellos, se identificaron comunicaciones con direcciones vinculadas a estructuras financieras en Islas Caimán.

Dos fechas resultan particularmente relevantes: el 30 de enero de 2025, horas antes de una reunión entre Milei y el creador de $LIBRA, Hayden Davis, en la Casa Rosada; y el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento del token.

Asimismo, la secuencia de eventos del 14 de febrero incluye llamadas entre Novelli y los hermanos Milei, en paralelo con la publicación en redes sociales que promocionó la criptomoneda. La investigación busca determinar si existió coordinación previa en la difusión del activo digital.

Pagos, influencers y promoción

Otro eje central del caso $LIBRA es la presunta existencia de pagos sistemáticos a figuras públicas e influencers para promocionar productos financieros. En mensajes recuperados, Novelli habría calificado estos ingresos como “sueldos”, abonados en criptomonedas como USDT.

Estos pagos estarían vinculados a la promoción de cursos y herramientas financieras ofrecidas por N&W Profesional Traders, en una estrategia de posicionamiento dentro del mercado cripto que incluía figuras con alto nivel de exposición mediática.

Foto: Archivo Elonce.

Los investigadores analizan si estas prácticas formaban parte de un esquema más amplio destinado a incrementar el valor de determinados activos digitales antes de su lanzamiento o durante etapas iniciales de comercialización, según informó Infobae.

Contratos y acceso al entorno presidencial

La causa también incluye el análisis de documentos contractuales que mencionan explícitamente la necesidad de establecer vínculos con el entorno presidencial. Un borrador fechado en noviembre de 2024 plantea objetivos económicos y políticos concretos en torno al desarrollo de $LIBRA.

El texto menciona la posibilidad de articular contactos con el presidente, su hermana y funcionarios del gabinete, además de promover iniciativas relacionadas con tecnología blockchain y la creación de una “Moneda de Libertad”.

Además, chats analizados en el marco de la investigación sugieren que Novelli habría tenido un rol activo en la selección de empresarios con acceso al presidente durante eventos oficiales, lo que abre interrogantes sobre posibles beneficios económicos asociados a esos contactos.

Hipótesis judicial y posibles delitos

Uno de los puntos que analiza la Justicia es si el caso $LIBRA encuadra en una maniobra conocida como “pump and dump”, en la cual se infla artificialmente el valor de un activo para luego venderlo con ganancias antes de su caída.

Según la denuncia inicial, el token habría alcanzado un valor cercano a los 5 dólares tras su promoción, para luego desplomarse, generando pérdidas millonarias a inversores.

La investigación, encabezada por el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, busca determinar si existieron delitos vinculados a estas operaciones, así como posibles violaciones a la normativa que regula el ejercicio de la función pública.

En ese marco, también se analiza si las maniobras detectadas podrían contradecir disposiciones constitucionales que prohíben al presidente percibir beneficios económicos adicionales durante su mandato. El avance del expediente será clave para esclarecer el alcance de las responsabilidades y el entramado detrás del caso $LIBRA.