Caso $Libra: Revelan pagos de Novelli para vincular a empresario cripto con Milei

La investigación por el caso $Libra reveló que el asesor Mauricio Novelli habría cobrado al empresario estadounidense Hayden Davis para facilitarle un vínculo con el presidente Javier Milei, en el marco de un esquema comercial que luego derivó en presuntas estafas millonarias con criptomonedas.

Según documentación incorporada al expediente judicial, Novelli y sus socios habrían percibido pagos por 250 mil dólares como parte de un acuerdo con Davis, quien participó del lanzamiento del activo digital. Las pruebas surgieron del análisis del teléfono celular del asesor, peritado por orden del fiscal Eduardo Taiano.

Contratos, sociedades y vínculos

De acuerdo a los elementos recolectados, Novelli junto a Manuel Terrones Godoy constituyeron en agosto de 2024 la firma Tech Forum SRL, ampliando luego su objeto social para incluir actividades financieras y la posibilidad de celebrar contratos con entidades públicas y privadas.

En ese contexto, en octubre se realizó un evento sobre economías disruptivas en el que Milei fue el principal orador, y al que asistió Davis. Un mes después, se avanzó en un borrador de contrato que preveía la creación de una asociación regional vinculada al desarrollo de negocios en el sector cripto.

El documento establecía la conformación de una estructura denominada “Kelsier LATAM”, integrada por Novelli, Terrones Godoy y el entonces funcionario de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, junto a Davis, representante de una firma offshore radicada en Islas Vírgenes Británicas.

Un esquema de negocios con el Estado como eje

El acuerdo preveía que esta asociación funcionara como interlocutor privilegiado entre el Gobierno argentino y empresas del ecosistema cripto, con el objetivo de canalizar iniciativas vinculadas a tecnología blockchain y finanzas digitales.

Entre los puntos destacados, se incluía la posibilidad de influir en políticas públicas y promover reuniones entre referentes internacionales del sector y autoridades nacionales. Además, se planteaba un esquema de reparto de ingresos del 65% para la firma extranjera y 35% para los socios argentinos.

En ese marco, se detallaban pagos iniciales y transferencias mensuales que debían concretarse a partir de 2025. Uno de esos desembolsos, por 250 mil dólares, quedó registrado en una factura incorporada a la causa judicial.

Transferencias bajo análisis

La documentación indica que el pago fue canalizado a través de la empresa Tech Forum hacia la estructura vinculada a Davis, mediante la plataforma blockchain Solana. La operación habría sido firmada por Pía Novelli, hermana del asesor.

Los investigadores analizan si estos movimientos financieros estuvieron relacionados con la promesa de facilitar acceso o respaldo político a proyectos vinculados al ecosistema cripto, indica Clarín.

Días después de esa transferencia, el presidente Milei publicó en redes sociales un mensaje en el que sugería adquirir la criptomoneda $Libra, lo que impulsó su difusión antes del colapso del activo y el inicio de las denuncias.