BMW, Rolex y propiedades: los lujosos movimientos de Novelli el día antes de lanzar $LIBRA

Mensajes de Novelli compras de lujo fue la frase que sintetizó el contenido del peritaje judicial que analizó el teléfono del empresario Mauricio Novelli, quien mantuvo reuniones en Casa Rosada a fines de enero de 2025 y, en paralelo, desplegó una intensa actividad vinculada a la adquisición de bienes de alto valor.

Según consta en el expediente, el 29 de enero a las 19:05, Novelli ingresó a Casa Rosada junto a su hermana y colaboradora, María Pía Novelli, con destino a la Secretaría General de la Presidencia. Minutos después de haber ingresado al edificio, inició una conversación por WhatsApp con una concesionaria para consultar por un BMW modelo 240.

“Quería consultar si ya aplicaron las bajas de impuestos. Así voy a comprar la 240”, escribió el trader. La respuesta incluyó un valor cercano a los 100.000 dólares, pero el principal inconveniente no fue el precio, sino la falta de disponibilidad inmediata del vehículo.

Interés por autos de alta gama y pago en efectivo

En las horas posteriores a esa reunión, Novelli retomó el contacto con la concesionaria y dejó en claro su urgencia: “Si te llega a entrar una unidad física para comprar en el momento, avísame”. Ese intercambio marcó el inicio de una serie de consultas simultáneas sobre bienes de lujo, publicó La Nación.

Entre el 29 y el 30 de enero, el empresario se comunicó con múltiples vendedores, incluyendo concesionarias, inmobiliarias y comerciantes de relojes de alta gama. Las conversaciones reflejaron un patrón de consumo acelerado, centrado en bienes de alto valor económico.

Al día siguiente, el 30 de enero, un vendedor le ofreció una camioneta BMW X6 disponible de forma inmediata. Sin embargo, Novelli insistió en otro modelo: el M40i. “Genial. Me encanta la versión, creo que es la de 530 caballos. ¿Esta también afectó la baja de impuesto? ¿A cuánto se fue?”, consultó. Luego agregó una precisión: “Cash...obviamente”.

Reunión clave y transferencias millonarias

Ese mismo 30 de enero se produjo un segundo ingreso de Novelli a Casa Rosada, en esa ocasión junto a su socio Manuel Terrones Godoy, el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis. La reunión coincidió con una serie de movimientos financieros en el ecosistema cripto.

De acuerdo a la investigación judicial, ese día se activó un esquema de transferencias digitales que superó los cuatro millones de dólares. Uno de los movimientos detectados fue de 499.000 dólares, realizado en simultáneo con el ingreso de Davis a la Casa de Gobierno, aunque su destinatario aún no fue identificado.

En ese contexto, el Presidente se fotografió con Davis, con Novelli como testigo, y luego lo mencionó públicamente como asesor en temas de criptomonedas y blockchain. Ese episodio fue considerado el inicio del proyecto conocido como $LIBRA.

Euforia, festejos y movimientos financieros

Los mensajes analizados reflejaron que Novelli atravesaba un estado de euforia tras esa jornada. “Cerré deal tremendo”, escribió a un amigo, según consta en el peritaje. Incluso intentó organizar un festejo en un local nocturno, aunque no logró concretarlo.

Finalmente, reservó una cena para cuatro personas en un restaurante ubicado en los bosques de Palermo, frecuentado por dirigentes políticos y figuras del ámbito judicial. Ese encuentro ocurrió la misma noche del 30 de enero.

Al día siguiente, el 31 de enero, la Justicia comprobó que Novelli recibió en sus cuentas personales dos transferencias en criptomonedas: una por 657.500 USDT y otra por 37.500 USDT. Se trata de activos digitales vinculados al valor del dólar.

Búsqueda de propiedades millonarias

En paralelo a esos movimientos financieros, el empresario avanzó en consultas inmobiliarias. “Estoy interesado en comprar en Los Cardos. ¿Qué hay disponible?”, escribió en referencia a un barrio privado ubicado en Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro.

Barrio Los Cardos.

En esa conversación, descartó opciones por tratarse de lotes externos y aclaró: “Necesito internos”. En otro intercambio, preguntó por propiedades en Martínez sin establecer límites de precio.

“Me quedó en Finca Sarmiento. Un lote de USD 1.200.000”, le respondieron desde una inmobiliaria. Novelli solicitó detalles sobre la superficie y recibió información precisa del terreno, lo que evidenció su interés concreto en avanzar en la operación.

Relojes de lujo y operaciones sin registro

Otro eje relevante del peritaje fue la insistencia del empresario en adquirir relojes Rolex bajo condiciones informales. En una conversación, una vendedora le aclaró: “Rolex no. Eso es todo con factura”.

Sin embargo, Novelli insistió con un modelo específico, el Daytona. “No tengo problema en pagarlo. El tema es la factura. Si hubiera alguna manera...”, expresó en un audio, donde también admitió dificultades con la registración de fondos.

La respuesta de la comerciante fue contundente: el modelo era extremadamente exclusivo. “Entra uno cada cuatro años. Imaginate la cantidad de gente en el mundo que quiere ese reloj”, explicó.

Un departamento con vista al río y seguridad personal

Dentro de las operaciones inmobiliarias, también surgió el interés por un departamento ubicado en Vicente López, cercano al Puerto de Olivos. El inmueble ofrecía 140 metros cuadrados, terraza y pileta propia.

“Veámoslo”, respondió Novelli al recibir la propuesta, y coordinó una visita para febrero. Sin embargo, la operación no se concretó y el inmueble continuó en venta, en medio del avance del caso judicial.

Finalmente, el expediente reveló que el empresario también evaluó medidas de seguridad personal. En la noche del 31 de enero, consultó el costo de blindar vehículos como una Toyota SW4 o un Peugeot, publicó La Nación.

“Yo quiero blindarlo completo. Que no me pase nada”, expresó en uno de los mensajes analizados por la Justicia, que forman parte de la investigación en torno al caso $LIBRA.