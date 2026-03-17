Caso $LIBRA: defensa de Novelli analiza impugnar pericia del celular que registró llamados a Milei

La defensa del empresario cripto Mauricio Novelli evalúa cuestionar la validez de la pericia realizada sobre su teléfono. El informe elaborado por la DATIP incluye comunicaciones con Javier y Karina Milei y forma parte del expediente judicial.
La defensa de Mauricio Novelli analiza impugnar la pericia del celular en la causa $LIBRA, una investigación judicial que reúne comunicaciones y documentos hallados en el teléfono del empresario vinculado al mundo de las criptomonedas. En el expediente aparecen intercambios con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros interlocutores, además de borradores de acuerdos millonarios y mensajes que ahora forman parte de las pruebas del caso.
El análisis del teléfono de Novelli fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo que depende del Ministerio Público Fiscal. El estudio pericial reveló una serie de comunicaciones que quedaron incorporadas al expediente y que actualmente son evaluadas por los investigadores.
Sin embargo, en el ámbito judicial comenzó a circular la posibilidad de que la defensa del empresario intente cuestionar la validez de ese informe. Según trascendió en Tribunales, los abogados podrían plantear irregularidades tanto en la filtración del documento como en el manejo del material que integró la pericia.
La pericia del celular y las comunicaciones incorporadas
El expediente incluye diversos elementos obtenidos del teléfono del empresario, entre ellos mensajes, notas y borradores de acuerdos vinculados al negocio de las criptomonedas. Entre los contactos que aparecen en los registros se encuentran el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, lo que otorgó al caso una fuerte repercusión política.
La pericia completa fue elaborada por la DATIP y forma parte del conjunto de pruebas que analiza el fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación. El informe preliminar había sido entregado al fiscal en noviembre del año pasado.
Posteriormente, el peritaje completo quedó fechado el 7 de enero y fue incorporado al sistema de gestión judicial LEX 100 el 25 de febrero. Las querellas del caso recién pudieron acceder a algunos anexos reservados el viernes 13 de este mes.
Investigación por la filtración del informe
Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación interna por la filtración de parte de ese informe. Fuentes judiciales señalaron que dos funcionarias de la DATIP habrían accedido al sistema interno del organismo y descargado material relacionado con el peritaje.
De acuerdo con los registros informáticos, el acceso se habría producido el 3 de marzo. Días después, el contenido del informe comenzó a circular públicamente, lo que generó cuestionamientos y derivó en la apertura de una causa paralela para determinar responsabilidades.
Desde el Ministerio Público indicaron que el documento descargado formaba parte de un informe preliminar que el fiscal Taiano ya tenía en su poder. Por ese motivo, sostienen que la filtración no implicó una alteración de la cadena de custodia ni manipulación de las pruebas.
Denuncia contra funcionarias y posible impacto en la causa
Las dos funcionarias señaladas fueron denunciadas y el expediente quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. El magistrado solicitó al fiscal Franco Picardi que determine si corresponde avanzar con la investigación.
Aunque la causa por la filtración se tramita por separado, en ámbitos judiciales consideran que podría ser utilizada por la defensa de los acusados para intentar cuestionar el proceso principal, publicó Ámbito.
La causa $LIBRA, en tanto, continúa en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, con el fiscal Eduardo Taiano a cargo de las medidas de investigación. El fiscal ya había sido recusado por las querellas en etapas anteriores, aunque finalmente fue confirmado en el expediente.
Por el momento, el juez Martínez de Giorgi no tiene previsto asumir directamente la investigación y mantendrá la instrucción delegada en el fiscal, mientras continúan las actuaciones vinculadas al análisis de las pruebas incorporadas al caso.