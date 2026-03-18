Caso $LIBRA: peritaje revela pagos y vínculos entre Novelli y Milei desde 2021

El peritaje del teléfono de Mauricio Novelli reveló pagos y vínculos entre el empresario cripto y Javier Milei desde 2021, cuando el actual Presidente aún era diputado nacional y comenzaba a participar en actividades vinculadas a cursos de inversiones digitales.

De acuerdo al informe elaborado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Novelli habría abonado sumas en pesos y dólares a Milei por su participación como docente y promotor en la firma N&W Profesional Traders, dedicada a capacitaciones en trading y criptomonedas.

La relación se inició durante los últimos meses de la pandemia, cuando el empresario impulsó cursos online y sumó a Milei como expositor en clases de “educación financiera”. También participó el influencer Agustín Laje, en contenidos vinculados a política y economía.

Pagos, promociones y crecimiento del vínculo

Los registros recuperados del celular muestran que los pagos habrían tenido una frecuencia mensual, con montos que en algunos casos alcanzaban los 2000 dólares. Parte de esas transferencias se habría realizado mediante la conversión de criptomonedas a dinero en efectivo.

En paralelo, Milei promocionó en sus redes distintos proyectos impulsados por Novelli, entre ellos el activo digital Vulcano Game ($Vulc), que posteriormente colapsó en medio de denuncias por presunto fraude.

Los intercambios entre Novelli y su entorno también reflejan dificultades operativas, como demoras en el envío de material de clases o problemas para cumplir con pagos en determinados momentos, lo que evidencia una dinámica constante entre ambas partes.

Etapa electoral y continuidad de pagos

Durante 2023, en el marco de la campaña presidencial, los mensajes indican que los pagos continuaron. En ese período, Novelli habría instruido a su equipo para disponer fondos en dólares destinados tanto a Milei como a otros colaboradores.

Incluso días antes de las elecciones primarias (PASO), se registraron conversaciones donde se confirmaba la realización de transferencias pendientes. Según surge del peritaje, los montos eran considerados habituales dentro del esquema de pagos.

Tras el triunfo electoral y la llegada de Milei a la Presidencia, la relación comercial no se habría interrumpido. El material analizado incluye referencias a nuevas sumas de dinero y a la utilización de contenido grabado del mandatario dentro de los cursos de la empresa.

Actividades posteriores y proyección comercial

En 2024, Novelli mantuvo presencia en ámbitos oficiales y organizó eventos vinculados al sector tecnológico y financiero, como el Tech Forum, donde Milei participó como orador central.

Los mensajes también evidencian estrategias de promoción basadas en la imagen del Presidente, incluyendo campañas en redes sociales y contactos con potenciales auspiciantes.

Asimismo, se detectaron iniciativas para ampliar el vínculo, como propuestas audiovisuales y proyectos de contenido relacionados con la figura de Milei, lo que reflejaría un intento de capitalizar su crecimiento político.

Contexto judicial y derivaciones

El material forma parte de la investigación judicial vinculada al caso $LIBRA, que se intensificó tras el colapso de ese activo digital en 2025 y que involucra a Novelli y otros actores del ecosistema cripto.

Entre los elementos hallados figuran mensajes, audios y documentos que reconstruyen la evolución del vínculo entre el empresario y el actual Presidente, desde sus inicios en el ámbito académico y comercial hasta su proyección en el escenario político, según refleja diario La Nación.