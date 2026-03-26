Dos jueces fueron víctimas de una estafa virtual desde la cárcel: los audios de la banda

El patio de la Unidad 35 del penal de Magdalena

Dos jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro fueron víctimas de una estafa virtual organizada desde el interior de una cárcel bonaerense, en un esquema que simulaba ser un “call center” y operaba en horario comercial.

Según informó Clarín, el caso involucra a Luis Cayetano Cayuela (80) y Juan Eduardo Stepaniuc (74), quienes fueron contactados por delincuentes que lograron acceder a sus datos mediante engaños telefónicos.

Cómo operaba la banda desde la cárcel

La investigación determinó que los llamados se realizaban desde el pabellón 7 de la Unidad 35 de Magdalena, donde los internos efectuaban hasta 30 comunicaciones diarias entre las 9 y las 17.30.

Desde la cárcel, los estafadores hacían 30 llamados por día (foto Clarín)

Los estafadores repetían guiones preestablecidos para simular ser empleados de empresas de correo, telefonía o soporte técnico.

Una de las modalidades consistía en informar sobre un supuesto envío de paquetería y solicitar a la víctima que leyera en voz alta un código recibido por mensaje, que en realidad permitía acceder a su cuenta de WhatsApp.

El objetivo era obtener códigos de verificación y contraseñas para tomar control de cuentas y solicitar transferencias de dinero a contactos.

El engaño y las conversaciones clave

En uno de los casos, los delincuentes lograron vulnerar la cuenta de una de las víctimas, lo que derivó en el acceso a contactos y posibles maniobras posteriores.

DOS JUECES FUERON VÍCTIMAS DE UNA ESTAFA VIRTUAL DESDE LA CÁRCEL: “ME CHOREARON TODO HERMANO” Luis Cayetano Cayuela (80) y Juan Eduardo Stepaniuc (74) fueron engañados con llamadas que simulaban ser de empresas y permitieron acceder a sus cuentas. La organización operaba desde… pic.twitter.com/ac96RiCVa5 — Clarín (@clarincom) March 25, 2026

“Me chorearon todo, hermano. ¿Qué pasó?”, se escucha decir a una de las víctimas en una de las conversaciones incorporadas a la causa.

En otro tramo, el propio damnificado reconoció: “Yo caí y encima soy abogado”.

Investigación y allanamientos

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos de San Isidro, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, con intervención de la DDI local.

A partir del análisis de antenas, líneas telefónicas y equipos, los investigadores identificaron que las comunicaciones provenían de un radio cercano al penal de Magdalena.

Luego de un allanamiento en el pabellón señalado, se secuestraron seis teléfonos celulares, cargadores y una tarjeta SIM.

Tres imputados y más víctimas

Como resultado del operativo, fueron imputados tres internos: Gabriel Nicolás Giménez (26), señalado como líder, junto a Juan Manuel Acuña (32) y Facundo Ponce (28), acusados de participar en las maniobras.

Tres presos fueron detenidos por la estafa a los jueces (foto Clarín)

Además, las escuchas permitieron detectar al menos otras cinco víctimas de la misma organización.

Las autoridades advierten que este tipo de delitos se basa en la obtención de códigos de verificación y recomiendan no compartir datos personales ni claves de seguridad por teléfono o mensajería.