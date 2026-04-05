Falleció Juan José Martínez: fue director del Túnel Subfluvial, dirigente político y deportivo

REDACCIÓN ELONCE
Juan José Martínez, referente del Partido Justicialista de Paraná y del ámbito deportivo, murió en su domicilio por causas naturales. Tuvo una extensa trayectoria en la gestión pública y en instituciones.
El fallecimiento de Juan José Martínez en Paraná generó tristeza en ámbitos políticos, deportivos e institucionales, tras conocerse que el histórico dirigente murió a los 69 años por causas naturales en su domicilio de la capital entrerriana.
Martínez, conocido como el “Cabezón”, tuvo una destacada trayectoria en la vida pública provincial. Fue presidente del club Sportivo Urquiza entre 2009 y 2017 y también presidió la cooperadora de la escuela Esparza, lo que reflejó su compromiso con el deporte y la educación.
Además, ocupó distintos cargos vinculados a la gestión estatal, como interventor del Sindicato Único de Empleados Municipales (Suoyem) y coordinador del programa “Mi escuela, mi club”.
Trayectoria en la función pública
Uno de los roles más relevantes de su carrera fue como director entrerriano del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis”, función que desempeñó durante una década, entre 2009 y 2019.
Desde el ente expresaron su pesar mediante un comunicado: “El Túnel Subfluvial ‘Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis’ expresa su profundo pesar por el fallecimiento de quien fuera director del Ente, Juan José Martínez. Su compromiso con la gestión pública y su dedicación al desarrollo de esta obra emblemática forman parte de la historia institucional”.
En sus últimos años, Martínez se desempeñó como vocal del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV). Sus restos fueron velados en sala Sasfer y sepultados en el cementerio El Solar del Río.