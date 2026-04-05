Convocan a profesionales para cubrir cargos en Equipos Técnicos Interdisciplinarios: requisitos

El Poder Judicial de Entre Ríos abrió la convocatoria para profesionales de Trabajo Social, Psicología y Psiquiatría interesados en cubrir cargos interinos en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de Victoria y Gualeguaychú, con prestación de servicios en turno vespertino.

Cargos disponibles y localidades

La convocatoria incluye dos cargos de cada disciplina en Gualeguaychú, mientras que para Victoria se buscan: un profesional de Trabajo Social, uno de Psiquiatría y dos de Psicología. La organización del ETI apunta a reforzar la atención interdisciplinaria en ambas ciudades, garantizando la presencia de especialistas en familia y perspectiva de género.

Los interesados deberán residir en la localidad donde desempeñen su cargo, tal como lo indica el Artículo 17, Inciso 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, deberán cumplir con las incompatibilidades establecidas por las Leyes Nº 7413, 6902 y 5143.

El Poder Judicial de Entre Ríos también exige disponibilidad horaria de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley Nº 5143, y el cumplimiento de requisitos específicos según la Ley Procesal de Familia (Ley 10668, Art. 16) y el Acuerdo General Nº 02/21 del Superior Tribunal de Justicia.

Requisitos profesionales

Para integrar los ETI, los postulantes deben contar con título habilitante en la disciplina correspondiente y acreditar un ejercicio profesional ininterrumpido durante los últimos tres años. Además, deben poseer especial formación en temática de familia y perspectiva de género.

La normativa establece que quienes ocupen cargos interinos o temporarios deberán rendir un concurso de idoneidad, de acuerdo con la reglamentación vigente del Superior Tribunal de Justicia. En el caso de Trabajo Social, se aceptarán capacitaciones específicas en especialización forense si no existen ofertas académicas disponibles.

Los cursos o talleres de especialización deberán haber sido realizados dentro de los últimos cinco años a la fecha de designación, asegurando que los profesionales estén actualizados en la práctica interdisciplinaria y el abordaje familiar con enfoque de género.

Inscripción y fechas

Los interesados en postularse deben completar el formulario online disponible hasta el 17 de abril a las 13 horas. Para Victoria, el enlace de inscripción es https://forms.gle/PPEDTAGLkPUqngRf8 y para Gualeguaychú, https://forms.gle/3WNeSkm4VfpFSmUC7.